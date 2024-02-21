«Народные инспекторы» выписали штрафы на 390 тысяч рублей нарушителям правил парковки в Подмосковье

Как рассказали в ГУСТ Московской области, не стоит ждать сотрудников соответствующих служб, ведь привлечь к ответственности нерадивых автолюбителей, которые блокируют подъезды к мусорным контейнерам, ставят машины поперек улицы или блокируют выезд со двора, могут сами жильцы.

В ведомстве отметили, что «народные инспекторы» есть в каждом округе Подмосковья и только в феврале уже зафиксировано 30 нарушений парковки, и привели в пример городской округ Одинцово. Там с начала января неравнодушные горожане «поймали» 14 нарушителей, всем им придется заплатить штраф на общую сумму 145 тысяч рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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