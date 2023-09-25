Народные дружинники Подмосковья помогли возбудить свыше 500 административных дел за нарушения с января
Подмосковные дружинники помогли выявить 12 уголовных и 503 административных нарушения с начала года. Об этом рассказали в Главном управлении региональной безопасности Московской области.
Правоохранительные органы при участии дружинников задержали 406 правонарушителей в Подмосковье. Вступить в ряды общественников и помогать блюсти порядок в своих населенных пунктах могут все желающие. Для этого нужно быть старше 18 лет, не иметь судимостей или уголовного преследования, психических расстройств, наркотической или алкогольной зависимостей.
Дружинников привлекают к охране общественного порядка в рабочее или учебное время с согласия руководителя. Во время работы дружиннику выдается удостоверение, сигнальный жилет и нагрудный жетон.
Местная администрация предоставляет различные меры поощрения, льготы и компенсации дружинникам. Их страхуют за счет государства на период работы, а за особые заслуги могут наградить.
Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.
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