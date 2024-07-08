Народные дружинники и сотрудники полиции провели совместный рейд в Балашихе

Отметим, что охранять общественный порядок народные дружинники могут лишь в присутствии полиции, даже несмотря на наличие удостоверения и форменной одежды. На практике добровольцы помогают при задержании правонарушителей и проводят профилактические беседы с населением.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил сотрудников ГАИ Подмосковья с праздником.

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Командир народной дружины Дмитрий Манышин рассказал, что охрана общественного порядка очень важна, поэтому в ходе дежурства они проводят разъяснительную работу, помогают полицейским по пресечению и объяснению причин о нарушении общественного порядка.

Сбор и инструктаж добровольных дружинников проходит на плацу отдела полиции микрорайона Железнодорожный и 20 активистов отправляются патрулировать улицы и дома в Павлино.