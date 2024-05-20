Народные артисты России выступят на литературном фестивале в Подмосковье
Литературный фестиваль «Арт-пикник. Проект: ПОЭТ» стартует 7 июня в Подмосковье. Мероприятие продлится три дня и пройдет в усадьбе «Большие Вяземы» музея-заповедника имени Пушкина.
Как сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области, народные артисты России Константин Райкин, Алексей Кравченко и Виктор Сухоруков выступят на фестивале.
7 июня Константин Райкин представит моноспектакль «Самое любимое», во время которого он прочтет стихи Пушкина, Самойлова, Заболоцкого, Рубцова и Мандельштама.
На следующий день выступит Виктор Сухоруков со спектаклем «Счастливые дни». Также 8 июня состоится музыкально-драматический мультимедийный проект коллектива «САМи», основанный на поэтических монологах Алексея Кравченко, Даниила Страхова и Сергея Шнырева. В их исполнении прозвучат стихи известных авторов.
Фестиваль завершится 9 июня. Подробности доступны на официальном сайте музея.
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