Народные артисты России выступят на литературном фестивале в Подмосковье

Расселение жителей аварийного фонда остается на контроле правительства, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. По его словам, проекты нового строительства не пропускают без обременения по расселению ветхого жилья.

«Где-то нужен более энергичный подход по капитальному ремонту, а где-то есть победы по расселению, но люди хотят ясности, когда переедут они. Эту тему мы сами поднимаем, говорим о ней. Вся стройка в Московской области сопряжена с обязательным расселением ветхого и аварийного фонда», - отметил Воробьев.

Он напомнил, что сейчас дольщиков нет, однако, есть те, кто живет в неподобающих условиях. Одна из главных задач - своевременно решить эту проблему.

«Почти миллион жителей Подмосковья до сих пор проживают в бараках, старых хрущевках и нуждаются в расселении. Запрос на улучшение жилищных условий ежегодно растет, о чем свидетельствует статистика по жалобам», - подчеркнула советник губернатора Московской области в ранге министра Хатиа Окуджава.

По ее словам, дома, признанные аварийными до 2017 года, до сих пор не расселены. Чтобы выполнить региональную программу на 2019–2025 годы, необходимо до конца 2025 года расселить еще 11 тысяч человек.

Хатиа Окуджава отметила, что есть ряд проблем, которые затягивают сроки переселения жителей. Например, ветхие дома не признают аварийными и не включают в программу. Кроме того, зачастую жителям предлагают капитальный ремонт, проведение которого уже малоэффективно.

На данный момент Подмосковье входит в топ-3 по темпам строительства коммерческого жилья, а по расселению ветхого фонда - на 69 месте по оценке Фонда развития территорий.

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