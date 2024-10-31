Народную тропу благоустроили в микрорайоне Сходня в Химках

Металлический мост, связывающий Банный переулок и центральную Сходню, - часть народной тропы. Ежедневно по этому маршруту проходят сотни химчан. Жителей микрорайона обратились в администрацию с просьбой привести дорогу в порядок. Благодаря новому освещению и удобной лестнице здесь стало более безопасно.

Отметим, что ранее вдоль пешего маршрута в поселке Лунево также установили уличное освещение, а в деревне Брехово на народной тропе появился новый асфальт.

Кроме того, специалисты приводят в порядок дворы и модернизируют детские площадки. Силами сотрудников «Объединенного городского хозяйства» уже устранено более 1000 дефектов в зонах отдыха.

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