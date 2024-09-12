Народное голосование за лучшего участкового началось в Подольске

Майор полиции Алексей Яковлев - старший участковый уполномоченный 4-го отдела полиции в Подольске. В правоохранительные органы Алексей пришел после службы в армии. Более 17 лет он приходит на помощь жителям. Коллеги отзываются о нем как об опытном и ответственном сотруднике.

Старший лейтенант полиции Александр Кушниренко - участковый уполномоченный Климовского отдела. Он пришел на службу после армии в 2020 году. Молодой человек решил стать правоохранителем по примеру родного брата, который также работает участковым.

Майор полиции Виталий Гладков - старший участковый уполномоченный 1-го отдела в Подольске. Работает в органах внутренних дел с 2009 года. Он пришел на службу после армии и окончания высшего учебного заведения. Виталий стал участковым в 2017 году. Коллеги говорят, что он - уравновешенный и дружелюбный человек, а также грамотный и работоспособный сотрудник.

Конкурс «Народный участковый» проходит в три этапа на сайте МВД России. Проголосовать за любого кандидата может каждый. Первый отбор проводится с 11 по 20 сентября, второй - с 7 по 16 октября, а финальный - с 1 по 11 ноября.

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