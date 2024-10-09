Народная дружина провела в Егорьевске рейд по выявлению нелегальных мигрантов

Патрулировать улицы жители Егорьевска хотят сами и делают это регулярно. На рейды выходят после основной работы, когда на улицах темнеет. Дружинники признаются, что жертвуют своим отдыхом ради безопасности близких.

«Мы хотим, чтобы люди могли спокойно ходить вечером по улицам, выпускать детей во двор и не бояться за них, так, как это было тридцать лет назад», - заявил руководитель добровольной народной дружины Александр Антохин.

Дружинники вместе с полицейскими проверяют парки, дворы, площадки. Под особым контролем у них находятся приезжие-нелегалы, у которых обязательно спрашивают документы. И если таковых не обнаруживается, уличный рейд может перерасти в целую проверку общежития для мигрантов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новые ограничения по найму мигрантов в нескольких сферах начнут действовать в Подмосковье 1 января 2025 года.

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