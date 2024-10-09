09 октября 2024, 11:07

Народная дружина провела в Егорьевске рейд по выявлению нелегальных мигрантов

Телеканал «360»
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На борьбу с нарушением общественного порядка в городе вышла возрожденная народная дружина. Активисты помогают полиции ловить хулиганов и нелегальных мигрантов.

Патрулировать улицы жители Егорьевска хотят сами и делают это регулярно. На рейды выходят после основной работы, когда на улицах темнеет. Дружинники признаются, что жертвуют своим отдыхом ради безопасности близких.

«Мы хотим, чтобы люди могли спокойно ходить вечером по улицам, выпускать детей во двор и не бояться за них, так, как это было тридцать лет назад», - заявил руководитель добровольной народной дружины Александр Антохин.

Дружинники вместе с полицейскими проверяют парки, дворы, площадки. Под особым контролем у них находятся приезжие-нелегалы, у которых обязательно спрашивают документы. И если таковых не обнаруживается, уличный рейд может перерасти в целую проверку общежития для мигрантов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новые ограничения по найму мигрантов в нескольких сферах начнут действовать в Подмосковье 1 января 2025 года.

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Мигранты Полиция Егорьевск
09 октября 2024, 10:44
Депутат из Мытищ встретился с волонтерами при Никольском храме
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Материалы, необходимые для изготовления маркировочных накидок, передал депутат из Мытищ Евгений Коваленко волонтерам при Никольском храме. Встреча прошла в рамках проекта партии «Единая Россия».

Событие состоялось в Никольском храме в Мытищах. Евгений Коваленко передал служительницам храма пленку и джутовую веревку. С их помощью женщины плетут маскировочные накидки «Леший».

Кроме того, народный избранник поучаствовал в мастер-классе по изготовлению противотепловизионных одеял.

«Простые женщины нашего города находят силы, время и возможности для помощи нашим бойцам в зоне СВО. Я очень уважаю наших волонтеров и считаю, что их работа - это яркий пример патриотизма и единения нашего общества», - прокомментировал Евгений Коваленко.

Отметим, что мероприятие прошло в рамках партийного проекта «Женское движение».

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Мытищи Волонтеры Депутаты «Единая Россия»
09 октября 2024, 10:39
Две выставки картин открылись в Доме культуры в Лобне
Пресс-служба администрации г.о. Лобня
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Сразу две экспозиции художественных работ представили на суд зрителей в Доме культуры «Луговая» в Лобне. Выставки называются «Осенние краски» и «Я — художник».

Юные художники, которые обучаются в творческих мастерских «Живопись и графика» и «Разноцветный мир», подготовили для публики картины, написанные на занятиях. Общей темой выставок стала красота осени.

Преподаватели Мария Бэрбиер и Сергей Матыскин считают, что выставка их подопечных получилось яркой и интересной, все рисунки динамичные, а их идеи разнообразны. Работы ребят выполнены в разных техниках, но каждая из них очень креативна.

Экспозиция будет работать до конца октября. С ней можно познакомиться в фойе дома культуры по адресу: Научный городок, 1б.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Выставки Лобня Художники
09 октября 2024, 10:37
Машины для перевозки лесопожарной техники закупили в Подмосковье
Комитет лесного хозяйства Московской области
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Лесопожарные формирования подмосковного Комлесхоза получили новую спецтехнику. Это три седельных тягача с полуприцепами.

Как сообщили в комитете, тяжелые седельные тягачи используют для доставки другой лесопожарной техники к месту возгорания. По словам председателя ведомства Евгения Агулова, еще пять машин приобрели для транспортировки колесных тракторов.

«Помимо собственно пожарной техники, которая занимается тушением очагов возгораний и доставляет пожарные расчеты лесной охраны для локализации и ликвидации пожаров, на вооружении лесопожарных формирований есть специальная техника - колесные тракторы для создания защитных минерализованных полос и тяжелые гусеничные - для работы в труднопроходимых лесных массивах», - рассказал он.

Всю технику закупили по федеральному проекту «Сохранение лесов».

Тягачи оснащены системой ГЛОНАСС, которая позволяет узнать, где они находятся.

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Лесные пожары
09 октября 2024, 10:35
Детский сад построят в ЖК «Новая Рига» в Красногорске
ГК Гранель
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Детский сад продолжают строить в жилом комплексе «Новая Рига» в Красногорске. Там уже стартовали фасадные работы.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, сейчас застройщик продолжают кладку стен, остекление, обустройство коммуникаций и другие работы.

Детский сад будет рассчитан на 10 групп. В здании площадью 3,3 тысячи квадратных метров создадут игровые зоны, спальни, пищеблок, кружковые, музыкальный и спортивный залы и другие помещения.

На территории проведут благоустройство и озеленение.

Первый детский сад в ЖК «Новая Рига» открыли в феврале 2023 года. В июне того же года там заработала школа.

Сейчас в жилом комплексе работают семь корпусов на 4,5 тысячи квартир, еще два находятся в стадии строительства. На территории работают кафе, магазины, аптека, а также возводится поликлиника для детей и взрослых.

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Красногорск Строительство Детские сады

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