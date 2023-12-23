Наро-Фоминская школа № 6 отпраздновала 110-летний юбилей

Ученицы из шестого класса Наро-фоминской школы № 6 - Анастасия Князева и Таисия Полковникова - дружат уже много лет. Настя и Тая вместе посещают учебное заведение, ходят на занятия вокалом и выступают на сцене. Учиться девочки очень любят. Говорят, что здесь прекрасные педагоги, дружный класс. К тому же, школа совсем рядом с домом.

«Мы думаем, что школа - это такое родное место, где можно поговорить с друзьями, поболтать о чем-нибудь, научиться чему-то новому. Там в песне поется, что школа она любимая и в ней можно научиться всему от классики до рок-н-ролла, как в песне поется. То есть можно многому научиться и всегда любимая и родная», - поделились девочки.

Наро-Фоминская школа № 6 - одно из старейших образовательных учреждений округа. Но это далеко не единственный повод для гордости. Сегодня - это большой образовательный комплекс, в котором учатся 1,7 тысячи детей. В состав входят детский сад № 13, бывшая городская вечерняя школа и Бекасовская средняя образовательная школа.

«Сегодня наша школа празднует замечательный юбилей - 110 лет. Это необыкновенная дата для всех нас - детей и родителей и, конечно, учителей. Но в большей степени эта дата важная для наших ветеранов - учителей, отдавших много 10-летий нашей родной 6-й школе», - поделилась директор школы Оксана Очередная.

110 лет - солидный срок, поэтому в программе церемонии не только номера от учащихся, но и поздравления от почетных гостей. Выразить слова благодарности учителям пришли представителей депутатского корпуса и администрации Наро-Фоминского городского округа.

«Что было в прошлом об этом лучше всего расскажут выпускники школы и ветераны труда, но одно остается неизменным то, что школа № 6 - это всегда знак качества, знак качества выпускника, кто отсюда выходит. Это остается неизменным и сегодня», - подчеркнула заместитель главы Администрации Наро-Фоминского городского округа Светлана Малыхина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил усилить подготовку к школе в детских садах региона.

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