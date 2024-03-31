31 марта 2024, 13:17

Наро-Фоминск присоединился к акции «Свеча памяти»

Администрация Наро-Фоминский г.о.
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Жители Наро-Фоминского городского округа приняли участие в акции памяти о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле». Неравнодушные граждане выложили журавлей из сотен свечей.

Местные жители принесли большое количество цветов и детских игрушек к мемориалу, чтобы почтить память жертв этой ужасной трагедии. В течение дня они прикрепляли изображения белых журавлей или цветков Крокуса на окнах квартир, школ и детских садов. Он символизирует начало новой жизни.

Ранее акции памяти о жертвах теракта в «Крокусе» прошли в Королеве, Мытищах, Орехово-Зуеве, Химках и других городских округах. Они собрали множество неравнодушных граждан со всего Подмосковья.

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Наро-Фоминск Теракт в «Крокусе»
31 марта 2024, 13:37
Коммунальщики провели осмотр подъездов дома № 10 на улице Лавочкина в Химках
Администрация Химки г.о.
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Коммунальщики Химок проверили подъезды в доме № 10 на улице Лавочкина. Комиссионный осмотр прошел по запросу жителей, которые обратились к муниципальному депутату Галине Болотовой с просьбой о помощи.

Специалисты обнаружили неисправности в освещении и произвели замену устройств.

«Главным недочетом по результатам обследования стала работоспособность приборов освещения», - добавила Галина Болотова.

Муниципальный депутат Александр Васильев отметил, что в Химках депутаты поддерживают связь с жителями через общедомовые чаты, где рассматривают вопросы благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства.

Такая система была внедрена по инициативе главы округа Дмитрия Волошина и полностью соответствует принципу работы губернатора Подмосковья Андрея Воробьева «житель всегда прав».

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Химки
31 марта 2024, 13:15
Более 50 многоквартирных домов капитально отремонтируют в Наро-Фоминске до конца года
Медиасток.рф
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Капитальный ремонт 51 многоквартирного дома проведут в Наро-Фоминске до конца года. Работы выполняются в рамках программы краткосрочного плана реализации региональной программы капремонта на 2023–2025 годы.

Сейчас работы ведутся в пяти жилых домах в Наро-Фоминске: на улице Карла Маркса, дом № 7 проводится ремонт кровли, на улице Латышская, дом № 17 - реконструкция внутренних инженерных сетей.

Кроме того, на улице Калинина, дом № 17 специалисты восстанавливают кровлю, а на улице Военный городок 3, в дома № 8 и № 9 - ремонт внутренних инженерных сетей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в этом году более четырех тысяч домов региона ждет капитальный ремонт.

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Наро-Фоминск
31 марта 2024, 12:23
Жители Химок почтили память погибших при теракте в «Крокус Сити Холле»
Администрация Химки г.о.
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Жители городского округа Химки почтили память погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле». На девятый день с момента страшной трагедии в сквере имении Марии Рубцовой организовали стихийный мемориал, куда пришли люди, чтобы возложить цветы и зажечь «свечи памяти».

Глава городского округа Дмитрий Волошин подчеркнул, что сотни местных жителей пришли к стихийному мемориалу, чтобы почтить память погибших и выразить слова соболезнования.

«Чудовищный теракт унес 144 жизни. Эта боль навсегда останется в наших сердцах», - добавил глава муниципалитета.

Кроме местных жителей, в акции памяти приняли участие депутаты местного Совета депутатов.

«Мы сохраним память о всех невинных жертвах теракта в наших сердцах», - подчеркнул депутат Валентин Герасимов.

Ранее в Орехово-Зуеве, Королеве и Мытищах провели акции памяти о жертвах теракта в «Крокусе».

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Химки Теракт в «Крокусе»
30 марта 2024, 23:45
«Это наша общая боль и горе». Андрей Воробьев — о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле»
Telegram-канал губернатора Московской области Андрея Воробьева
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Ровно девять дней прошло с момента страшной трагедии в «Крокус Сити Холле». Неравнодушные жители Московской области собрались сегодня у стен концертного зала, чтобы почтить память погибших минутой молчания, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

Глава Подмосковья напомнил, что теракт начался 22 марта в 19:52. Во время траурного мероприятия вспомнили каждую жертву, а также услышали истории от тех, кто смог спастись в этом ужасе. Он пожелал каждому из них - здоровья и сил.

«Это наша общая боль, общее горе. Скорбит вся страна, в городах России люди организовали стихийные мемориалы - несут цветы, игрушки. Солидарность с нашим народом в этот трудный час высказывают по всему миру. Спасибо каждому за поддержку», - подчеркнул Андрей Воробьев.

Ранее в Орехово-Зуеве, Королеве и Мытищах провели акции памяти о жертвах теракта в «Крокусе».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Андрей Воробьев Теракт в «Крокусе»

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