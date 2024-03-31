Наро-Фоминск присоединился к акции «Свеча памяти»

Местные жители принесли большое количество цветов и детских игрушек к мемориалу, чтобы почтить память жертв этой ужасной трагедии. В течение дня они прикрепляли изображения белых журавлей или цветков Крокуса на окнах квартир, школ и детских садов. Он символизирует начало новой жизни.

Ранее акции памяти о жертвах теракта в «Крокусе» прошли в Королеве, Мытищах, Орехово-Зуеве, Химках и других городских округах. Они собрали множество неравнодушных граждан со всего Подмосковья.

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