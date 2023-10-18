Наро-Фоминск примет театральный фестиваль «Новые люди»

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Всего местным жителям покажут четыре спектакля. Постановку «Дорогой дневник» зрителям предстоит прочувствовать «с широко закрытыми глазами», так как им наденут повязки. Они проживут представление на ощупь.

«Это спектакль о великих незрячих людях. Мы решили поместить зрителей в ту же ситуацию, в которой творили Луи Брайль, Рэй Чарльз, Клод Моне, Николай Полухин и Эдуард Асадов. Каждый зритель попробует написать картину на ощупь, читать при помощи пальцев», - рассказал программный директор фестиваля Евгений Худяков.

Также для зрителям покажут спектакль «Семейная пекарня», действие которого перенесет их во Францию.

В дни проведения фестиваля на территории культурного пространства организуют ярмарку локальных брендов. Желающие смогут поучаствовать в мастер-классах.

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