Наро-Фоминск и Балтийск стали городами-побратимами

Важным событием этого дня стало исполнение 395 лет с момента первого упоминания Наро-Фоминской земли в исторических документах. Празднование началось с официального приема главы городского округа Романа Шамнэ, который встретил делегации из городов-побратимов: Бобруйска (Белоруссия), поселка Кантемировка, Вязьмы, района «Сокольники» города Москвы и Чистополя.

«У нас большая команда. Наши города связывает многолетняя дружба и сотрудничество, которые крепнут год от года. И сегодня наше семейство пополнится!» - указал Роман Шамнэ, приветствуя гостей.

В этот день было заключено соглашение об установлении побратимских связей между Наро-Фоминским и Балтийским городскими округами. Свои подписи на документе поставили глава Роман Шамнэ и глава Балтийского горокруга Николай Плюгин.

«Балтийск - самый западный город нашей страны. Крупнейшая база Военно-Морского Флота России на Балтийском море. Здесь базируется и малый ракетный корабль под названием „Наро-Фоминск“. Нам важно знать, что за нами - вся Россия. Мы искренне рады, что отныне наши города будут связаны побратимскими отношениями», - отметил Плюгин.

В рамках праздника состоялось торжественное мероприятие на главной сцене города. В начале торжества глава округа вручил знак и ленту почетного гражданина Наро-Фоминского городского округа участнику Великой Отечественной войны Евгению Евдокимову и историку, писателю Владимиру Мельникову.

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