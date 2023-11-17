Нарколог Виталий Холдин рассказал о влиянии табака и алкоголя на развитие сахарного диабета

«Никотин, смолы и другие химические вещества, содержащиеся в табачном дыме, не только провоцируют развитие онкологических заболеваний, но и способствуют развитию полиневропатий нижних конечностей и диабетической стопы», - говорит врач.

Также вредно влияет алкоголь, повреждая печень и поджелудочную железу. Частое употребление спиртного может привести к панкреатиту, который, в свою очередь, способен спровоцировать диабет второго типа.

По словам специалиста, при диабете важны режим дня, контроль уровня сахара в крови, а также отказ от курения и алкоголя. Нынешняя неделя по инициативе Минздрава посвящена борьбе с диабетом.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о программе стандартизации медицинских стационаров Московской области.

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