Нарколог Виталий Холдин рассказал о последствиях сочетания спорта и алкоголя

«Сочетание алкоголя и физических упражнений может привести к печальным последствиям. При физических нагрузках организм теряет воду. При употреблении алкоголя происходит то же самое. В результате кровь сгущается вдвойне, а это ведет к образованию тромбов. Такой микс моментально нагружает и сердечно-сосудистую систему. Для некоторых такое сочетание может стать смертельным», - говорит Виталий Холдин.

Врачи посоветовал не экспериментировать над организмом и не подвергать себя опасности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о стандартизации стационаров в регионе. В регионе уже пересмотрели организацию рабочего пространства в больницах. Все тяжелое оборудование теперь располагается на первых этажах, что значительно удобнее.

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