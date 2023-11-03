03 ноября 2023, 10:59

Нарколог Виталий Холдин рассказал о последствиях сочетания спорта и алкоголя

Unsplash
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Впереди праздник и три выходных дня — время, когда многие планируют встречи с друзьями и занятия спортом, совмещая приятное с полезным. Алкоголь станет лишним в этой комбинации, считает главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Подмосковья Виталий Холдин.

«Сочетание алкоголя и физических упражнений может привести к печальным последствиям. При физических нагрузках организм теряет воду. При употреблении алкоголя происходит то же самое. В результате кровь сгущается вдвойне, а это ведет к образованию тромбов. Такой микс моментально нагружает и сердечно-сосудистую систему. Для некоторых такое сочетание может стать смертельным», - говорит Виталий Холдин.

Врачи посоветовал не экспериментировать над организмом и не подвергать себя опасности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о стандартизации стационаров в регионе. В регионе уже пересмотрели организацию рабочего пространства в больницах. Все тяжелое оборудование теперь располагается на первых этажах, что значительно удобнее.

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Здравоохранение Алкоголь
03 ноября 2023, 11:00
Программист из Химок Даниил Стеблецов стал спикером всероссийского конкурса «Кибердром»
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Капитан молодежной команды программистов машиностроительного конструкторского бюро «Факел» в Химках Даниил Стеблецов стал участником «Кибердрома». Его пригласили на открытие всероссийского конкурса в качестве спикера.

Команда молодых специалистов, студентов и спортсменов-юнармейцев города Химки во главе с Даниилом Стеблецовым стала победителем прошлого «Кибердрома». Ребята вошли в число лучших программистов России. Даниил в финале запрограммировал 20 дронов для светового шоу. Беспилотники воссоздавали геометрические фигуры в воздухе в определенной последовательности.

«Кибердром» дал мне опыт наземных средств управления беспилотным летательным аппаратом, администрация городского округа Химки помогла мне трудоустроиться на данную специальность, и в свободное от учебы время я работаю специалистом. Знания, полученные во время „Кибердрома“, <…> определили мою будущую жизнь. Я четко решил связать ее с безпилотной авиацией», - поделился Даниил.

Создателем федерального проекта «Кибердром» является Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. Конкурс готовит новое поколение специалистов для цифровой промышленности. Ежегодно в турнире участвуют более пяти тысяч человек со всей России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе. На портале уже много новогодних мероприятий, список которых пополняется каждый день.

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Химки конкурсы
03 ноября 2023, 10:56
Более 50 человек приняли участие в форуме среднего медперсонала в Пушкино
Unsplash
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Форум специалистов среднего медперсонала прошел в Пушкино. Участие в нем приняли свыше 50 человек: молодые специалисты Пушкинской больницы имени профессора Розанова и 25 студентов Московского областного медицинского колледжа.

Форум «Молодежный старт» для среднего медицинского персонала впервые прошел в Пушкино.

«Этот год для нас знаковый. Мы пристальное внимание начали обращать тем коллегам, которые приходят к нам сегодня на работу. Поэтому в апреле этого года мы провели форум для молодых врачей, а сегодня проводим форум для молодых медсестер, которые пришли к нам в последние три года. Еще мы собрали в зале и тех, кто придет к нам по окончании учебного года», - рассказал главный врач Пушкинской больницы имени профессора Розанова Владимир Мануйлов.

Форум состоял из трех частей. В первой части - официальное открытие, регламент и информационная справка о Пушкинской больнице.

После участники разделились на две группы. Бизнес-тренеры рассказали медикам о поведении в конфликтных ситуациях и проблемах, вызывающих эмоциональное выгорание. Большое внимание уделили пациентоориентированию.

Третья часть - интерактивный квиз. Участников поделили на пять команд. Им надо было ответить на 10 вопросов на профессиональные и общие темы.

«На таких форумах наши специалисты учатся взаимодействовать как с пациентами, так и со своими коллегами. Я очень хорошо отношусь к таким мероприятиям, где у молодежи есть возможность учиться новому и общаться», - отметила заместитель главы администрации городского округа Пушкинский Ольга Жданова.

Все участники форума получили дипломы, знания и опыт.

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Здравоохранение Врачи Пушкино
03 ноября 2023, 10:53
Детский сад на 250 мест достроят в Красногорске к декабрю
Телеканал «360»
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Процесс строительства нового детского сада на 250 мест в городском округе Красногорск подходит к концу. Работы планируют завершить в декабре.

В новом детском саду будет 12 групповых помещений, игровые зоны, актовый и спортивный залы.

«В данный момент на объекте ведутся работы по внутренней отделке помещений. Также в завершающей стадии у нас прокладка инженерных коммуникаций. Завозим и собираем технологическое оборудование и мебель», - рассказал руководитель на объекте строительства Андрей Салтыков.

Работы вместе с проектированием заняли всего полтора года.

«Обратили внимание на те виды работ, которые зависят от погодных условий. Рисков не видим, но в последний месяц строителям необходимо завершить фасадные и кровельные работы, благоустройство. В целом строительная готовность - 89%», - рассказал заместитель главы администрации городского округа Красногорск Тимур Магомедов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что капитальный ремонт 20 детских садов начнется в 2024 году.

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Красногорск Детские сады
03 ноября 2023, 10:52
Росгвардия задержала подозреваемого в серии краж в Егорьевске
Пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области
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Росгвардия задержала подозреваемого в серии краж в Егорьевске. Мужчина воровал алкогольные напитки в продуктовом магазине.

Как рассказали в ведомстве, 43-летний мужчина совершил две кражи. Его действия зафиксировали камеры. Злоумышленник взял со стеллажа бутылку коньяка и десерт, после чего покинул магазин. Через какое-то время он вернулся и взял другой алкогольный напиток. Правоохранители нашли его неподалеку на автобусной остановке, где он распивал украденное. Мужчину передали сотрудникам полиции.

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Росгвардия

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