Нарколог Наталья Ханбекова пополнила штат больницы в Павловском Посаде

Лев Львов из Шатуры увлекается астрофотографией. Он ловит в объективе камеры космические явления: созвездия, северного сияние и транзит планет.

Интерес к астрономии у Льва появился в детстве после того, как папа показал ему летящую комету. Это была Хейла-Боппа (C/1995 O1), признанная самой наблюдаемой и ярчайшей кометой 20 века.

«Я тогда даже и не знал, что это такое „комета“. Конечно же, я был поражен увиденным. В голове сразу возникла куча вопросов: куда она летит, не упадет ли на нас, что такое комета, долго ли будет ее видно. Это подтолкнуло меня увлечься астрономией. Прошло много лет, купил первый телескоп, кое-что начал читать на астрономическую тему, но в голове всегда оставалась эта комета, и я решил, что дождусь следующей и обязательно ее сфотографирую. Наступил 2020 год, и мне подвернулся шанс. Я не старался сделать красивый снимок, а старался запечатлеть сам факт», - рассказал Лев Львов.

Шатурянин Лев Львов создал свой телеграмм-канал. Там он рассказывает об астрономических объектах и явлениях.

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