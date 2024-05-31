Нарисованные ИИ картины показали в Доме правительства Подмосковья

Как рассказали в Министерстве информационных и социальных коммуникаций, в конкурсе принимали участие ребята в возрасте от 7 до 20 лет, а инициаторами и организаторами стали активисты регионального отделения «Движения Первых» и Областной центр развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодежи.

По словам министра информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерины Швелидзе, региональное отделение «Движения Первых» в регионе насчитывает более 174 тысяч человек, а также функционирует 1061 первичное отделение, в том числе на базе молодежных центров.

«Это яркие, заряженные ребята, которые принимают активное участие в жизни региона, организовывают интересные мероприятия, проводят патриотические акции, поддерживают участников СВО в рамках региональной акции „Доброе дело“. Мы всегда стараемся помогать реализовывать идеи наших детей и молодежи», - отметила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

Конкурсный отбор проходил в течение двух месяцев и охватил практически все округа Подмосковья. Наиболее популярными среди детей и молодежи региона стали художественные решения, связанные с освоением космоса и инновациями будущего.

«Мы собрали 501 работу и с помощью онлайн-голосования выбрали шесть лучших, чтобы в ближайшее время представить интересные решения и самый органичный результат взаимодействия творчества человека и машины», - отметил председатель «Движения Первых» Московской области Юрий Макеев.

Общественная палата Московской области предложила провести выставку работ в разных округах региона, а так как экспозиция мобильна, ее увидят жители в образовательных, молодежных и культурных учреждениях Подмосковья.

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