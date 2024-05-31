31 мая 2024, 21:56

Нарисованные ИИ картины показали в Доме правительства Подмосковья

Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области
Читайте нас в: Google Новости

Награждение победителей конкурса визуальных работ «Настоящее и будущее моей семьи» прошло 31 мая на площадке Дома Правительства Московской области. Все картины авторы нарисовали с помощью искусственного интеллекта.

Как рассказали в Министерстве информационных и социальных коммуникаций, в конкурсе принимали участие ребята в возрасте от 7 до 20 лет, а инициаторами и организаторами стали активисты регионального отделения «Движения Первых» и Областной центр развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодежи.

По словам министра информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерины Швелидзе, региональное отделение «Движения Первых» в регионе насчитывает более 174 тысяч человек, а также функционирует 1061 первичное отделение, в том числе на базе молодежных центров.

«Это яркие, заряженные ребята, которые принимают активное участие в жизни региона, организовывают интересные мероприятия, проводят патриотические акции, поддерживают участников СВО в рамках региональной акции „Доброе дело“. Мы всегда стараемся помогать реализовывать идеи наших детей и молодежи», - отметила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

Конкурсный отбор проходил в течение двух месяцев и охватил практически все округа Подмосковья. Наиболее популярными среди детей и молодежи региона стали художественные решения, связанные с освоением космоса и инновациями будущего.

«Мы собрали 501 работу и с помощью онлайн-голосования выбрали шесть лучших, чтобы в ближайшее время представить интересные решения и самый органичный результат взаимодействия творчества человека и машины», - отметил председатель «Движения Первых» Московской области Юрий Макеев.

Общественная палата Московской области предложила провести выставку работ в разных округах региона, а так как экспозиция мобильна, ее увидят жители в образовательных, молодежных и культурных учреждениях Подмосковья.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Молодежь Искусственный интеллект конкурсы
31 мая 2024, 23:02
Завод по производству буровых установок расширят под Дмитровом
Читайте нас в: Google Новости
Глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный посетил предприятие «ВЛ Бурение» в поселке «Дома отдыха Горки». Здесь производят оборудование для работы в неблагоприятных условиях шахт и рудников.

По словам генерального директора предприятия Владимира Суворова, компания надеется получить поддержку муниципальных и региональных властей в связи с расширением производства.

«Мы производим специальное оборудование для бурения направленных скважин в подземных горных выработках шахт. Только что завершили поставки для такого крупного заказчика, как кузбасская компания СУЭК», - рассказал Суворов.

Сейчас на заводе трудятся 19 человек, руководство компании планирует в скором будущем значительно расширить штат сотрудников.

Поночевный заявил, что муниципалитет непременно окажет посильную помощь предприятию.

«Завод „ВЛ Бурение“ - очень перспективное и бурно развивающееся машиностроительное предприятие, входит в правительственный перечень отечественных компаний по импортозамещению. Будем помогать развиваться этому промышленному предприятию всеми имеющимися у муниципалитета возможностями», - заявил Поночевный.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Шахты Заводы Дмитров Импортозамещение
31 мая 2024, 22:41
Специалисты МОДКТОБ приняли участие в XV съезде травматологов Подмосковья
Пресс-служба Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы (Кукушкина Елизавета Сергеевна)
Читайте нас в: Google Новости
Врачи МОДКТОБ приняли участие в XV съезде травматологов и ортопедов Московской области. Главными темами докладов стали особенности оказания медицинской помощи детям с врожденными укорачивающими аномалиями развития нижних конечностей, а также их причины.

«Такие мероприятия - отличная возможность обсудить с коллегами современные тенденции в профессии, отследить новые технологии, новые возможности и новые изобретения», - рассказал главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед Минздрава Московской области, главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.

Он добавил, что вовлеченность специалистов в профессиональные современные реалии - одна из важнейших составляющих повышения качества оказания медицинской помощи.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Больницы Минздрав Врачи
31 мая 2024, 22:21
Конференция по вопросам развития беспилотной отрасли прошла в Жуковском
Читайте нас в: Google Новости
Конференция «Создание устойчивой экосистемы БАС в Подмосковном регионе» прошла в Технопарке ЦАГИ в Жуковском. В ней приняли участие представители региональных ведомств, научно-исследовательских институтов, руководители ведущих производственных и технологических предприятий.

Главная тема конференции - развитие беспилотной отрасли по нацпроекту «Беспилотные авиационные системы».

По словам главы городского округа Жуковский Бориса Аубакирова, сегодня теме развития беспилотной отрасти в России уделяется огромное внимание.

«Все прекрасно понимают, насколько важно для нашей страны наращивать темпы по созданию новых образцов БАС и внедрять их в производство. Уверен, что эта конференция принесет свои плоды и позволит не только поделиться своими идеями и предложениями по развитию данной отрасли, но и наметить планы на ближайшее время», - отметил Аубакиров.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Ученые Такси Жуковский Водители
31 мая 2024, 21:28
Пробки на трассах Подмосковья вечером 31 мая достигли 7 баллов
Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости
Подмосковный Минтранс опубликовал актуальную информацию о дорожной обстановке вечером 31 мая. Пробки на региональных трассах достигли семи баллов.

Как пояснили в ведомстве, автомобильные заторы образовались на Ярославском, Ленинградском, Дмитровском, Фряновском, Волоколамском, Рублево-Успенском и Киевском шоссе.

Также водители стоят в пробках на трассах М-9 «Балтия» и М-4 «Дон».

В Минтрансе призвали водителей проявлять максимальную внимательность и осторожность за рулем, а также держать дистанцию и соблюдать скоростной режим.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Пробки Дороги

Новости по теме