«Нарастим темпы». Обновление систем теплоснабжения ускорят в Подольске

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что к 146 домам в Климовске провели отопление. Осталось восстановить теплоснабжение еще в 37 зданиях, добавил глава региона.

На Литейной улице осмотрели котельную, сейчас она работает в штатном режиме. Проблемы на тепловых сетях устранили, началась наладка внутридомовых коммуникаций. В администрации состоялась встреча по вопросам и предложениям от активистов микрорайона Шепчинки.

«Возмущение людей справедливо. Системы теплоснабжения муниципалитета требуют масштабного обновления. Работы по увеличению надежности коммуникаций стартовали в 2023 году. В этом нарастим темпы», - написал глава округа.

Он сообщил о планах модернизировать несколько котельных, а также проложить новые теплотрассы в микрорайонах Силикатная, Шепчинки, Центральный и Восточный. На эти цели выделили 1,2 миллиарда рублей.

«Уверен, что новый отопительный сезон встретим с новой инфраструктурой», - заключил Артамонов.