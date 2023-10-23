Напоровшегося на нож 74-летнего грибника спасли в Солнечногорске

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Врачи выполнили диагностику и патологическое скопление воздуха в плевральной полости, нарушающее вентиляционную функцию легких и газообмена при дыхании. Хирурги приняли решение об операции, которая заняла 20 минут.

«Кровопотеря составила около 400 миллилитров. Контрольные снимки после удаления дренажа подтвердили, что состояние пациента удовлетворительное. Рана зажила быстро», - рассказал хирург Солнечногорской больницы Виктор Максютенко.

При выписке грибнику напомнили о технике безопасности. В ситуациях с проникающим ранением ни в коем случае нельзя самостоятельно извлекать предмет из тела, поскольку это может вызвать большую потерю крови. Нужно зафиксировать его и в экстренном порядке вызвать скорую помощь или направиться в больницу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о стандартизации стационаров в регионе. Он отметил, что обновление больниц позволяет добиваться хороших результатов в сфере здравоохранения.

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