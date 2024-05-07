Напор воды нормализовали более чем в тысяче квартир в Подмосковье

Как рассказали в подмосковном ГУСТ, норма давления холодной воды составляет от 0,03 до 0,6 МПа, а горячей - от 0,03 до 0,45 МПа.

С такой проблемой обратились жители Электростали. Там напор привели в норму в домах на улицах Победы, Комсомольской, Пушкина и других.

Жителям напомнили, что в случае подобных проблем необхоидмо обращаться в аварийно-диспетчерскую службу. Оставить заявку можно на портале ЕДС.

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