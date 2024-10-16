Напор горячей воды восстановили в 4 тысячах домах Подмосковья осенью
Коммунальные службы Подмосковья под контролем инспекторов Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона восстановили давление горячей воды в батареях. Специалисты оперативно устраняли недочеты по заявкам жителей многоквартирных домов.
В ведомстве объяснили, что по Правилам предоставления коммунальных услуг, давление горячей воды должно составлять 0,3-4,5 атмосферы. За этими показателями должны следить управляющие компании.
Давление снижается, как правило, из-за засоров в общедомовых и квартирных системах или известковых отложениях внутри смесителя.
Если напор воды слабый, то нужно обратиться в свою управляющую компанию или в Единую диспетчерскую службу Московской области.
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