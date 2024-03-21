Напитки и пастилу из яблок начнут производить в Шаховской

Цех площадью 410 квадратных метров предназначен для переработки яблок. Планируется производить здесь до 200 литров негазированных напитков ежедневно, а также зефир и пастилу. При этом фермеры будут использовать яблоки, выращенные в собственном саду на восемь тысяч деревьев. Общий объем инвестиций в строительство цеха составил 25 миллионов рублей.

Все этапы реализации инвестпроекта сопровождал персональный менеджер Центра содействия строительству Московской области. Благодаря этому фермерское хозяйство смогло в короткие сроки приступить к строительству.

Новое производство откроют и в соседнем Волоколамске. Его запустит компания «Хлебпром».

На производственной площадке начнут выпускать кондитерские изделия.

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