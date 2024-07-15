Нападающий хоккейного клуба «Металлург» привез Кубок Гагарина в Балашиху

Нападающий уже привозил кубок в свой родной город Челябинск, а теперь приехал с ним и в Балашиху, где провел три года, играя за хоккейный клуб «Авангард».

«С удовольствием привез его в Балашиху, где у меня много друзей и знакомых. Здесь я провел три года своей карьеры в составе хоккейной команды „Авангард“, когда она тренировалась в Ледовом Дворце „Арена Балашиха“. Теперь я в составе другой команды. Мы победили, и я рад привезти Кубок сюда», - сказал хоккеист Денис Зернов.

На встрече Денис Зернов давал автографы и фотографировался с фанатами, среди которых как юные хоккеисты, так и взрослые болельщики, которые не пропускали ни одного его матча.

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