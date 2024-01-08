«Нам пошли навстречу». Пострадавшей от аварии семье из Климовска помогли отправить детей в лагерь

По словам женщины, ее дом № 8 на Западной улице стал самым проблемным. Там нет не только теплоснабжения, но и электричества.

«Я подошла с проблемой, чтобы расположили детей, потому что в квартире нет отопления, дети в одежде дома спят и все равно холодно. И нам пошли на встречу. Андрей Юрьевич [Воробьев] нам сказал: „Да, конечно, я помогу“. Нам помогли», - поделилась Татьяна.

К решению проблемы подключили работников социальной защиты. Женщине уже выдают путевки. Детей отправят в лагерь в Наро-Фоминске.

«Мы с мужем выходим на работу, а дети будут в тепле, под присмотром. Я очень рада», - рассказала Васина.

Ранее Воробьев сообщил, что пострадавшим из-за коммунальной аварии жителям Климовска компенсируют затраты за электроэнергию. Им также не придется платить за отопление в январе. Специалисты работают круглосуточно для запуска отопления в домах и соцобъектах Климовска.