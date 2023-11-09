Налоговые льготы и преференции превысили 21 миллиард рублей в Подмосковье в 2022 году

За год более 17 миллиардов рублей направили на стимулирующие меры, почти три миллиарда рублей - на технические и миллиард рублей - на социальные.

Налоговые расходы по видам налогов распределили следующим образом: налог на прибыль - свыше 11 миллиардов рублей, налог на имущество - более восьми миллиардов рублей, транспортный налог - около 900 миллионов рублей.

Помимо этого, преференциями, такими как: упрощенная система налогообложения, патентная система и другими мерами воспользовались 323 организации. Расходы превысили 800 миллионов рублей, а рост составил 60% по отношению к 2021 году.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что 45 тысяч льготников получили новые социальные выплаты в Подмосковье. По его словам, повышенное внимание получают и семьи, воспитывающие детей со сложными диагнозами.

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