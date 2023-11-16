16 ноября 2023, 16:36

Налоговые и неналоговые доходы Подмосковья достигнут 916 миллиардов рублей в 2024 году

Министерство экономики и финансов МО
Читайте нас в: Google Новости

В 2024 году налоговые и неналоговые доходы Московской области прогнозируются в объеме 916 миллиарда рублей. Это на 16% больше доходов 2023 года. Об этом говорится в проекте бюджета региона на 2024 год и на плановый период 2025–2026 годы, сообщили в Министерстве экономики и финансов Подмосковья.

«В 2025 году впервые планируется превышение триллионного рубежа по поступлениям собственных доходов бюджета Московской области - показатель, достигнутый в текущем году по налоговым и неналоговым доходам консолидированного бюджета», - уточнили в ведомстве.

Основным источником доходов в регионе является налог на прибыль организаций и на доходы физлиц - всего 74% от всего объема поступлений в бюджет. Налоги платит 126 тысяч компаний.

В следующем году налогов на прибыль соберут примерно 361 миллиард рублей, в 2025 году - 416 миллиарда и в 2026 году - 463 миллиарда рублей.

Основа поступлений НДФЛ - торговля, бюджетная сфера и обрабатывающая промышленность. Физлица принесут в бюджет 318 миллиардов рублей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Экономика
16 ноября 2023, 17:15
Глава городского округа Лобня поздравил движение «Молодая гвардия» с 18-летием
Читайте нас в: Google Новости
Движению «Молодая гвардия Единой России» исполнилось 18 лет. Глава Лобни Игорь Демешко поздравил активистов муниципалитета.

«Это вдумчивые, не по годам взрослые и мудрые люди. С уверенностью могу сказать: с такой молодежью наше будущее в хороших руках! Наши активисты участвуют практически во всех городских мероприятиях», - написал Демешко в Telegram-канале.

В отделении Молодой гвардии в Лобне участвуют 78 добровольцев.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня
16 ноября 2023, 17:11
Свыше 30 новых объектов образования открыли в Подмосковье с начала года
Министерство стройкомплекса Подмосковья
Читайте нас в: Google Новости
Развитие социальной инфраструктуры продолжает оставаться в числе приоритетов подмосковной градостроительной политики. Так, с начала года в Московской области заработало 36 объектов образования.

В 17 городских округах открыли 23 школы на 15 тысяч мест, включая три образовательных кластера в Долгопрудном, Истре и Одинцове. Помимо этого, 13 детских садов почти на четыре тысячи мест заработало в Королеве, Мытищах, Ступине, Люберцах, Котельниках и других округах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о внедрении китайских образовательных практик. Для их изучения он посетил один из лучших вузов мира - Университет Цинхуа в Пекине.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы
16 ноября 2023, 17:09
Команда ГУСТ провела свыше 700 профилактических мероприятий в Подмосковье в октябре
ГУСТ
Читайте нас в: Google Новости
Инспекторы Главного управления содержания территорий Подмосковья провели свыше 700 профилактических мероприятий в октябре. Это консультации и предостережения для коммунальных служб.

Как рассказала глава ведомства Светлана Аипова, в октябре сотрудники ГУСТ провели 538 консультаций и выписали 185 предостережений о недопущении правонарушений.

«Больше всех консультаций прошло с юридическими лицами Мытищ - 33, а предостережений выписано в Талдомском - 29. Отмечу, что для ГУСТ первостепенны превентивные меры: мы не ставим перед собой задачу оштрафовать или приостановить деятельность, важно научиться совместно работать, чтобы пространства оставались чистыми и ухоженными», - сказала она.

Светлана Аипова добавила, что предприниматели могут пройти самостоятельно обследование и оставить заявку на профилактический визит онлайн.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство
16 ноября 2023, 16:57
Новую молочную ферму построят в Клину в 2024 году
Пресс-служба Минсельхозпрод МО
Читайте нас в: Google Новости
Инвестиционный проект по созданию молочно-товарной фермы полного цикла поголовьем в шесть тысяч коров построят в Клину. Предприятие оснастят собственной сырьевой базой по производству кормов и воспроизводству стада.

«За последние два года в регионе под масштабные инвестпроекты уже передали землю без торгов для создания трех животноводческих комплексов общей площадью 6,6 тысячи гектара», - сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

На реализацию проекта направят 11 миллиардов рублей. Помимо этого, новое предприятие позволит создать 850 рабочих мест в округе. Первую очередь производства запустят в 2024 году.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о заслугах Московской области в сельском хозяйстве. Он подчеркнул, что в регионе продолжат наращивать темпы развития данной отрасли.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Сельское хозяйство

Новости по теме