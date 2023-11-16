Налоговые и неналоговые доходы Подмосковья достигнут 916 миллиардов рублей в 2024 году

«В 2025 году впервые планируется превышение триллионного рубежа по поступлениям собственных доходов бюджета Московской области - показатель, достигнутый в текущем году по налоговым и неналоговым доходам консолидированного бюджета», - уточнили в ведомстве.

Основным источником доходов в регионе является налог на прибыль организаций и на доходы физлиц - всего 74% от всего объема поступлений в бюджет. Налоги платит 126 тысяч компаний.

В следующем году налогов на прибыль соберут примерно 361 миллиард рублей, в 2025 году - 416 миллиарда и в 2026 году - 463 миллиарда рублей.

Основа поступлений НДФЛ - торговля, бюджетная сфера и обрабатывающая промышленность. Физлица принесут в бюджет 318 миллиардов рублей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».