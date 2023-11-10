10 ноября 2023, 18:46

Налоговая служба напомнила жителям Подмосковья о возможности оплаты по QR-коду

Unsplash
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УФНС России по Московской области рекомендует жителям региона использовать современные технологии. Гражданам напоминают о возможности оплаты через QR-коды.

На налоговых квитанциях расположен QR-код, который содержит всю информацию о реквизитах платежа. Его можно использовать для осуществления безналичной оплаты через банковские приложения на мобильных устройствах. Для выполнения платежа достаточно просто отсканировать QR-код с помощью смартфона и следовать инструкциям, указанным в приложении.

При этом банковские предложения предлагают функцию распознавания QR-кода, чтобы обеспечить удобство клиентам при оплате налогов. Это позволяет совершить платеж всего за несколько минут без необходимости указывать дополнительные реквизиты.

Таким образом больше не нужно тратить время на поход в отделение банка для получения бумажной квитанции, так как платеж можно найти в истории операций в мобильном приложении, интернет-банке или на самообслуживающих устройствах. Там же можно распечатать чек.

Кроме уплаты налогов, при помощи QR-кодов можно оплатить услуги ЖКХ, штрафы ГИБДД и другие услуги.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил пользу цифровизации госуслуг. Он напомнил, что при помощи интернет-портала жители региона могут воспользоваться 238-ю услугами.

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Налоги ФНС РФ
10 ноября 2023, 18:43
«Я не сразу поняла, что произошло». Пострадавшая на мосту в Подольске рассказала о случившемся
Андрюхина Мария
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Пострадавшая во время обрушения автомобильного моста через Пахру Алла Леонидовна рассказала исполняющему обязанности главы Подольска Григорию Артамонову о том, как все произошло. По ее словам, она часто ездила по этой переправе.

«Передо мной ехала машина. Она проехала. Тут просто я падаю. Я кричала, потому что не поняла, что произошло. Потом поняла, что рухнула какая-то часть пролета моста. Я только думала о том, чтобы машина не загорелась. А потом я смогла открыть дверь. Там были двое мужчин, они меня вытащили. Имен, к сожалению, не догадалась спросить. Потом подъехали скорая, полиция, пожарные», - рассказала пострадавшая.

Артамонов навестил Аллу Николаевну в больнице. Он поинтересовался самочувствием пациентки и пожелал скорейшего выздоровления.

«При обследовании выявлены переломы рёбер, таранной кости. Ушибы мягких тканей, в основном, в легкой степени. Пациентке оказана вся необходимая помощь. Жизни и здоровью её на данный момент ничто не угрожает. Пока будет находиться в отделении травматологии, получать плановое лечение», - прокомментировал главный врач Подольской областной клинической больницы Вардан Геворкян.

Напомним, при обрушении моста в Подольске пострадавшая получила перелом ноги и повреждение ребер. По факту ЧП возбудили уголовное дело о халатности.

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Подольск
10 ноября 2023, 18:31
Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов вечером 10 ноября
Unsplash
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Загруженность дорог Московской области оценили в пять баллов вечером 10 ноября. В региональном Минтрансе уточнили, что движение затруднено на ЦКАД в районе поселка Большие Вяземы.

Заторы также наблюдаются на Ленинградском, Новорижском, Носовихинском, Дмитровском, Каширском, Рублево-Успенском, Пятницком, Калужском и Щелковском шоссе.

Водителей призывают быть внимательными и соблюдать требования дорожных знаков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

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Пробки Дороги
10 ноября 2023, 18:13
Творческий конкурс рисунков «Дети против коррупции» начался в Подмосковье
Unsplash
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Конкурс рисунков «Дети против коррупции» стартовал в Подмосковье 9 ноября. Принять в нем участие могут обучающиеся техникумов, колледжей и училищ до 9 декабря.

В Главном управлении региональной безопасности заявили, что лучшие конкурсные работы разместят в виде наружной рекламы на баннерах в Подмосковье. Работы принимают в таких номинациях, как «Подмосковье против коррупции», «Наше будущее без коррупции», «Слышим, видим, не молчим!» и других.

Победителям и призерам также вручат грамоты и ценные подарки: планшет, умные часы и яндекс-станцию.

Подробнее с информацией о правилах и условиях конкурса можно ознакомиться на официальном сайте.

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Пробки Дороги
10 ноября 2023, 18:12
Глава Солнечногорска Михальков обсудил благоустройство деревни Голубое с жителями
Официальный Telegram-канал главы г.о. Солнечногорск
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Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков провел рабочую встречу с жителями деревни Голубое. Особое внимание уделили дальнейшему благоустройству и развитию социальной инфраструктуры.

В рамках общения с жителями Константин Михальков обсудил благоустройство Новоголубовского пруда, где работы проходят достаточно медленно. Для выяснения причин отставания от графика будет проведена встреча с подрядчиком.

Также в число актуальных вопросов вошло строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на территории деревни. Отмечается, что поиски потенциального инвестора уже завершились и в ближайшее время местные жители смогут ознакомиться с проектом. Кроме того, для удобства граждан планируется открыть кабинет врача общей практики в начале 2024 года.

При этом 1 сентября 2024 года свои двери перед учениками распахнет большая школа, построенная по президентскому проекту. В настоящее время совместно с ГИБДД прорабатывается удобная и безопасная организация движения.

Константин Михальков отдельно подчеркнул, что за время сотрудничества с местными жителями на территории городского округа обустроили разворотный круг для автобусов, улучшили транспортную доступность, открыли детский сад, запустили линию освещения и достигли других высоких результатов.

«Приятно, что за время нашего совместного с жителями тесного и эффективного взаимодействия мы значительно продвинулись в решении ряда наболевших вопросов», - добавил Михальков.

Отметим, что все вопросы, поступившие от местных жителей, взяты под контроль представителями администрации. Уже на следующей неделе по ним предоставят детальную проработку.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 180 парков после благоустройства в 2023 году.

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Благоустройство Солнечногорск

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