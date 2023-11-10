Налоговая служба напомнила жителям Подмосковья о возможности оплаты по QR-коду

На налоговых квитанциях расположен QR-код, который содержит всю информацию о реквизитах платежа. Его можно использовать для осуществления безналичной оплаты через банковские приложения на мобильных устройствах. Для выполнения платежа достаточно просто отсканировать QR-код с помощью смартфона и следовать инструкциям, указанным в приложении.

При этом банковские предложения предлагают функцию распознавания QR-кода, чтобы обеспечить удобство клиентам при оплате налогов. Это позволяет совершить платеж всего за несколько минут без необходимости указывать дополнительные реквизиты.

Таким образом больше не нужно тратить время на поход в отделение банка для получения бумажной квитанции, так как платеж можно найти в истории операций в мобильном приложении, интернет-банке или на самообслуживающих устройствах. Там же можно распечатать чек.

Кроме уплаты налогов, при помощи QR-кодов можно оплатить услуги ЖКХ, штрафы ГИБДД и другие услуги.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил пользу цифровизации госуслуг. Он напомнил, что при помощи интернет-портала жители региона могут воспользоваться 238-ю услугами.

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