Налог после переоценки кадастра объектов недвижимости в Подмосковье вырастет максимум на 10%

Результаты оценки повлияют на величину налога за 2024 год, но не более, чем на 10% для физических лиц. Квитанции с налогом от переоценки население получит в 2025 году.

«Проведенная переоценка кадастровой стоимости в прошлом году затронет 6,1 миллиона налогоплательщиков Подмосковья как физических, так и юридических лиц», - сообщила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

По ее словам, всего используется более 50 факторов, влияющих на стоимость. Отмечается, что работу Московской области по исправлению ошибок кадастровой оценки признали лучшей практикой в России.

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