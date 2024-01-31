Наибольшую в Подмосковье долю лотов на торгах выставили в Истре и Наро-Фоминске за неделю

В городском округе Истра с начала 2024 года через торги реализовали девять участков. Всего доступно еще 102 лота, включая земельные участки, здания и коммерческие помещения. Например, в деревне Рождествено можно взять в аренду 26 соток земли для ведения личного подсобного хозяйства - начальная цена составляет 1,5 миллиона рублей в год.

В Наро-Фоминском городском округе с начала года продано три участка, доступно еще 35 лотов. Жителям Подмосковья предлагается участок площадью девять соток для индивидуального жилищного строительства в деревне Маурино. Начальная цена превышает 360 тысяч рублей в год.

В Рузском городском округе граждане уже приобрели 11 участков, доступно еще 77. В деревне Цыганово можно стать владельцем земельного участка площадью восемь соток для ведения личного подсобного хозяйства, начальная цена составляет почти 350 тысяч рублей.

Основной принцип торгов заключается в том, чтобы предложить наиболее высокую цену среди других участников, чтобы стать победителем. Все торги в Подмосковье проводятся в электронной форме. Для участия в аукционе необходимо получить цифровую подпись в одном из аккредитованных центров, загрузить требуемые документы на электронную площадку, внести задаток и подать заявку.

Выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте Портала ЕАСУЗ.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в прошлом году в цифру перевели еще 30 госуслуг.

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