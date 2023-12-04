«Находить решения для помощи». Андрей Воробьев призвал активнее поддерживать семьи и детей участников СВО

«В преддверии Нового года у нас предусмотрены разные мероприятия для семей участников СВО. Пройдет цикл праздников для детей. Важно, чтобы в каждом муниципалитете уделяли дополнительное внимание, сопровождали по разным вопросам», - подчеркнул губернатор.

В конце ноября Андрей Воробьев встретился с женами и матерями участников СВО. По словам губернатора, примерно три человека из 10 не знают о центрах поддержки, организованных в Подмосковье, а также не слышали о работе фонда «Защитники Отечества». Глава региона призвал профильные ведомства усилить работу в этом направлении, чтобы каждая семья четко знала, куда обращаться за помощью.

«Я уже не раз говорил, что существует стандартный набор помощи, выплат, льгот. Но есть и особые случаи. Например, были вопросы о посещении детьми частной спортивной секции. Если это муниципальное - это бесплатно, а за частные секции все равно платить надо. Думаю, что и в таких случаях мы должны находить решения, чтобы помощь и поддержка были оказаны», - отметил губернатор и попросил коллег убедиться, что эта работа в Подмосковье организована на должном уровне.

По поручению Андрея Воробьева информацию о мерах поддержки и работе фонда «Защитники Отечества» будут активнее распространять в муниципалитетах. Чтобы каждая семья, чьи мужья или сыновья находятся в зоне СВО, получала защиту и помощь.

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