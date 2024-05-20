Награждение участников «Дети PRO Бизнес» прошло в Мытищах

Читайте нас в:

Цель инициативы заключается в развитии предпринимательской грамотности и креативных отраслей в рамках школьного образования.

В ходе программы проведено 16 уроков, включающих теоретические и практические занятия по профориентации, финансовой грамотности, маркетингу, целеполаганию и обоснованию проектной деятельности с участием действующих предпринимателей. Они продемонстрировали учащимся применение полученных знаний на практике.

Напомним, инициатива стартовала в предпринимательском классе школы № 24. Председатель Общественной палаты округа Игорь Савош пожелал всем ребятам успехов в реализации своих творческих проектов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».