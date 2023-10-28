Награждение сельских старост прошло в Зарайске
Встреча сельских старост состоялась в Зарайске. За активную гражданскую позицию и вклад в развитие округа их наградили благодарственными письмами.
С этого года в Подмосковье отмечается День сельского старосты. Он объединяет людей, которые на безвозмездной основе представляют интересы жителей, взаимодействуют с органами местного самоуправления, вкладывают силы в развитие села.
В городском округе Зарайск более 100 таких активистов. Из них 27 представляют населенные пункты, входящие в состав Каринского территориального отдела. С праздником активистов поздравил глава городского округа Виктор Петрущенко.
«Мы в таком формате собираемся впервые. Потому что и День старост мы празднуем впервые. Надеемся, что это войдет в добрую традицию. Надеюсь, мы и дальше сможем собираться и делиться впечатлениями», - обратился к присутствующим Виктор Петрущенко Встреча состоялась в отремонтированном по губернаторской программе сельском клубе, расположенном в деревне Карино. В День сельского старосты для активистов организовали развлекательную программу, чтобы они могли познакомиться и обсудить вопросы, важные для жителей.
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