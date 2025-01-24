Награждение представителей инженерных войск прошло в Красногорске

Журнал «Отдых в России» и Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» представили результаты национального туристического рейтинга за 2024 год. Лидером стала Москва, а на втором месте — Подмосковье.

В Министерстве культуры и туризма Московской области рассказали, что это уже десятое ежегодное исследование, посвященное развитию внутреннего и въездного туризма. Для составления рейтинга проанализировали данные и публикации в СМИ. Важными критериями оценки стали также мнения федеральных и региональных экспертов.

Основными показателями развития туристической отрасли считаются доходность сферы, состояние гостиничной и санаторно-курортной отрасли, популярность региона у путешественников, которые приезжают на несколько дней. На рейтинг влияют также интерес иностранцев к региону, туристическая уникальность, уровень преступности. Также учитывалась экспертная оценка специалистов медиагруппы «Отдых в России».

Для каждого показателя эксперты составили 16 таблиц и провели ранжирование на основе анализа открытых источников. После этого таблицы объединили в одну, где по сумме баллов определили лидеров и аутсайдеров.