Награды за качество работы вручили филиалам Московского областного противотуберкулезного диспансера

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В прошлом году подмосковным врачам удалось повысить эффективность лечения туберкулеза. Это стало возможным в результате консолидации усилий всех подразделений противотуберкулезной службы. Клиническое излечение жителей, состоящих на диспансерном учете, составило 85%.

«Другими словами восемь из 10 пациентов излечиваются от этого грозного заболевания», - пояснил главный врач Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера Сергей Смердин.

Наилучших результатов в работе достигли коллективы филиалов «Люберецкий», «Орехово-Зуевский», «Мытищинский», «Сергиево-Посадский». Руководители получили награды от главного врача.

Первый камень в основание новой крупной поликлиники на тысячу посещений в смену заложили в Королеве. Старт строительству дал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вместе с врачами и почетными жителями городского округа.

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