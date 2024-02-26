Награды отличившимся сотрудникам ДПС вручили в Одинцове

К поздравлениям главы округа присоединились начальник УМВД России по Одинцовскому округу, полковник полиции Игорь Лопатин и руководитель окружной Госавтоинспекции, полковник Владимир Егоров.

«Посчитали, что 23 Февраля - это самый замечательный повод, чтобы вручить награды сотрудникам Госавтоинспекции. Тем, кто показал себя не только как настоящий профессионал, но и как человек с большой буквы», - сказал глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

После он осмотрел три новых полноприводных кроссовера, которые передали автоинспекторам округа в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил подразделениям ДПС ключи от 130 новых патрульных машин.

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