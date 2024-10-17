Награды лучшим работникам дорожной отрасли вручили в Подмосковье

«Многие не понимают масштаб профессии дорожника, но именно эти люди влияют на качество жизни нашего региона. Благодаря ежедневной и кропотливой работе дорожников улучшается транспортное сообщение между населенными пунктами: расстояния становятся короче, развиваются не только отдалённые территории, но и все Подмосковье в целом», - отметил Локтев.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Алексей Гержик наградил 22 работников почетными грамотами и благодарственными письмами Минтранса. По его словам, профессия дорожника многозадачна, и до конца года предстоит обеспечить безопасность на дорогах в зимний период, завершить строительство около 20 объектов и запустить новые проекты.

Помимо этого, благодарственные письма за многолетний труд и высокий профессионализм семи сотрудникам Мосавтодора вручил председатель комитета по строительной политике Олег Гаджиев. Он выразил благодарность за важный труд и отметил, что жители региона видят улучшение дорог.

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