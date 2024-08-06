Надзорные органы Подмосковья провели более 380 проверок в июле
Главное управление государственного строительного надзора Московской области провело 388 проверок в июле, что на восемь — больше аналогичного периода в прошлом году. Как отметили в ведомстве, возросшее число ревизий связано с увеличением числа нарушений.
При этом наибольшее количество проверок - в сфере строительного надзора - 270, еще 100 - в области лицензионного контроля многоквартирных, 8 - в сфере жилищного надзора.
«При этом по-прежнему в приоритете - профилактические мероприятия, их в Московской области проводят в 9,3 раза больше, чем проверок. Так, в июле 2024 года надзорными органами региона выдано 3 287 предостережений, проведено 334 профилактических визита», - отметили в ведомстве.
Наибольшее число профилактических мероприятий инспекторы провели в сфере лицензионного контроля многоквартирных домов - 1156, перевозке такси - 900 и жилищного надзора - 280.
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