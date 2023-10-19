Надземный переход через Волоколамское шоссе построят в Красногорске к концу года

19 октября 2023, 12:32
Минтранс Подмосковья
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Монтаж металлокаркаса остекления надземного пешеходного перехода начался на пересечении улицы Речной и Волоколамского шоссе в Красногорске. Работы планируют полностью завершить к концу года.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, монтаж ведут в ночное время, чтобы не мешать движению транспорта. Новый объект позволит увеличить пропускную способность дороги и обеспечить безопасность пешеходов.

Ежедневно переходом через перекресток пользуются более 45 тысяч человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Красногорск Дороги Ремонтные работы
Минэкологии: подготовка к зимовке началась у дятлов в Подмосковье
23 октября 2023, 09:55
Фонд "Верховье"
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Дятлы — одни из немногих птиц, которые не улетают на зимовку из Подмосковья. Они приспособились к жизни в лесу в любое время года и сейчас активно готовятся к холодам.

Как рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов, осенью дятлы активно готовятся к зиме. Они начинают делать запасы пищи, чтобы пережить холода. Птицы выбирают деревья с большим количеством насекомых и забивают добычу в дупла, чтобы иметь пищевые ресурсы зимой. Дятлы также могут запасать орехи и семена.

По словам орнитологов, зимой дятлам приходится непросто из-за нехватки пищи, но эти птицы приспособились к суровым условиям. Они используют свои крепкие клювы как перфораторы, чтобы откалывать кору деревьев или проделывать в ней отверстия. Так дятлы разыскивают спрятавшихся там насекомых. Также они пользуются длинными языками, чтобы доставать личинок из узких трещин и дупел. Дятлы умеют выдалбливать и собственные дупла, где пережидают непогоду и прячутся от хищников.

В целом, дятлы приспособлены к жизни в лесу в любое время года. Они используют свои уникальные физические особенности и поведенческие стратегии, чтобы не просто выживать, но и комфортно чувствовать себя в неблагоприятных условиях осени и зимы.

Как добавил Тихон Фирсов, на территории Московской области обитают четыре вида дятлов, занесенных в Красную книгу региона. Это зеленый дятел, седой дятел, средний пестрый дятел и трехпалый дятел. Все эти птицы находятся под охраной.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Московской области появятся семь новых лесопарков.

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Птицы Животные Минэкологии Подмосковья
Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов утром 23 октября
23 октября 2023, 09:44
Unsplash
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Около 924 тысяч машин насчитали на дорогах Подмосковья утром 23 октября. Загруженность трасс составила пять баллов.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, движение затруднено в сторону Москвы на Варшавском, Ленинградском, Носовихинском, Можайском, Рублево-Успенском, Пятницком и Щелковском шоссе, а также на трассах А-105, М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга», М-8 «Холмогоры» и М-9 «Балтия».

Водителей призывают соблюдать ПДД и быть внимательными на дорогах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Пробки Дороги
Автобус с медикаментами отправили в зону СВО из Королева
23 октября 2023, 08:30
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Жители Королева собрали и отправили в зону СВО медикаменты, носилки и перевязочные материалы. Также вместе с медицинским грузом на автобусе к бойцам отвезут маскировочные сети и камуфляжные костюмы. Перед отправкой машину решили перекрасить в зеленый цвет.

Пассажирский автобус для помощи участникам СВО передали благотворительному фонду «Окно в мир» из Королева. Транспортное средство оставят в медицинской роты.

«Сегодня мы его забираем и в понедельник он поедет к ребятам, поедет в медицинскую роту для эвакуации раненых», - сообщила президент благотворительного фонда «Окно в Мир» Екатерина Зеленцова.

Благотворительный фонд работает с 2015 года. С начала спецоперации он отправил на фронт 12 УАЗ и один грузовик.

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Королев
Дольщикам проблемного ЖК «Белые Росы» в Котельниках начали выдавать ключи
23 октября 2023, 07:30
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Владельцам квартир в двух 25-этажных домах с подземным паркингом в ЖК «Белые Росы» начали выдавать ключи от жилплощади. В марте 2017 года его признали проблемным, а в этом — сдали.

В домах более 900 квартир, ЖК окружен хвойным лесом, есть выход в Кузьминский лесопарк.

«Много было всего, много инстанций прошли. Кто смог продать - продали. Были тяжбы, суды, были переживания, что ни денег ни квартир. Спасибо всем инициативным людям, что на обманутых дольщиков обратили внимание», - поблагодарила собственница квартиры Любовь Алексеевна.

«Выдача ключей началась с прошлого четверга. За эту неделю мы выдали порядка 50 ключей. В день выдается по 15-16 ключей от квартир. Каждая по полчаса. Запись плотная. Люди идут активно, принимают свои квартиры „, - сообщила сотрудник УК „Октябрь“ Юлия Кириллова.

Семья Жуковых планировала заехать в свою квартиру еще в 2015 году.

«Квартира у меня с ремонтом, квартира однокомнатная, вид из окна мне очень нравится, красивые дома, зелень, батареи уже топятся, я всем довольна», - сообщила владелец квартиры Валентина Жукова.

Получивших ключи от своих квартир дольщиков навестил глава округа Сергей Жигалкин.

«Сколько раз встречались, сколько проблем, помню, как по подвалам затопленным ходили. По этажам, размороженным крышам <…> Важно сказать, что в Котельниках не осталось ни одного проблемного корпуса обманутых дольщиков», - заявил Жигалкин.

По его словам, в 10 минутах ходьбы строится образовательный комплекс. Он будет состоять из школы на 2,1 тысячи мест и детского сада еще на 350 детей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что Подмосковье в этом году полностью закроет проблему с обманутыми дольщиками.

Их было свыше 117 тысяч, но осталось 8,4 тысячи. Права восстановят уже менее чем за три месяца.

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Строительство Дольщики Котельники

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