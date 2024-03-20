Надежность электроснабжения выросла на 56 объектах Подмосковья с начала года

По словам вице-губернатора Московской области - министра энергетики Евгения Хромушина, программу повышения надежности электроснабжения в Подмосковье ведомство проводит уже четвертый год.

«За это время нам удалось повысить качество электроснабжения в среднем на 20%. Ежегодно стараемся увеличивать количество муниципалитетов, которые охватывает программа. Для сравнения: в прошлом году работы проводились в 26 округах, в этом - в 33. Акцент делается на тех районах, где было зарегистрировано большое количество обращений от потребителей», - рассказал Хромушин.

В программу вошел 381 электрообъект строительства, ремонта и реконструкции. Цель программы - повышение надежности сетей и снижение аварийности на линиях.

Так, с начала 2024 года подмосковные энергетики заменили сто опор и более 11 километров проводов на воздушных и кабельных линиях электропередачи. Реконструировали более 11 километров воздушных и кабельных линий электропередачи и 15 трансформаторных подстанций, а также построили семь новых подстанций.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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