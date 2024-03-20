20 марта 2024, 12:37

Надежность электроснабжения выросла на 56 объектах Подмосковья с начала года

Мособлэнерго
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Специалисты «Мособлэнерго» провели работы по повышению надежности электроснабжения на 56 объектах с начала 2024 года. Энергетики реконструировали воздушные линии электропередачи и ввели новые подстанции для улучшения качества подачи электроэнергии.

По словам вице-губернатора Московской области - министра энергетики Евгения Хромушина, программу повышения надежности электроснабжения в Подмосковье ведомство проводит уже четвертый год.

«За это время нам удалось повысить качество электроснабжения в среднем на 20%. Ежегодно стараемся увеличивать количество муниципалитетов, которые охватывает программа. Для сравнения: в прошлом году работы проводились в 26 округах, в этом - в 33. Акцент делается на тех районах, где было зарегистрировано большое количество обращений от потребителей», - рассказал Хромушин.

В программу вошел 381 электрообъект строительства, ремонта и реконструкции. Цель программы - повышение надежности сетей и снижение аварийности на линиях.

Так, с начала 2024 года подмосковные энергетики заменили сто опор и более 11 километров проводов на воздушных и кабельных линиях электропередачи. Реконструировали более 11 километров воздушных и кабельных линий электропередачи и 15 трансформаторных подстанций, а также построили семь новых подстанций.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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Электричество Балашиха
22 марта 2024, 16:09
Сотрудники «Мособлпожспаса» провели учения по тушению пожара в больнице Егорьевска
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Работники «Мособлпожспаса» совместно с сотрудниками федеральной противопожарной службы провели учения по тушению условного пожара в психиатрической больнице в поселке Павлова городского округа Егорьевск. По сценарию огонь вспыхнул в палате на первом этаже здания из-за перенапряжения в электросети.

По словам заместителя начальника территориального управления № 10 ГКУ МО «Мособлпожспас» Игоря Старцева, на момент возникновения условного пожара на всех этажах больницы находились люди, а сильное задымление значительно затрудняло эвакуацию.

«Прибыв к месту условного пожара, огнеборцы сформировали четыре звена газодымозащитной службы и провели разведку очага возгорания, а также поиск условных пострадавших. Работники противопожарно-спасательной службы также установили автоцистерну на пожарный гидрант и проложили магистральную линию к подъездам здания для обеспечения бесперебойной подачи воды на защиту помещения и тушение условного пожара», - рассказал Старцев.

Он отметил, что все сотрудники и пациенты больницы без паники самостоятельно эвакуировались из здания.

«В ходе учений все поставленные цели и задачи были выполнены в полном объеме. Всего в тренировке было задействовано 28 человек личного состава и шесть единиц техники», - заключил Игорь Старцев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье свыше 19 тысяч спасателей и пожарных, ежедневно готовых прийти на помощь.

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Спасатели Пожары Больницы Егорьевск
22 марта 2024, 16:07
Семье из зоны Чернобыльской АЭС вручили жилищный сертификат в Пушкино
Министерство жилищной политики Московской области
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Семья, выехавшая из зоны Чернобыльской АЭС, получила жилищный сертификат в Пушкино. С 2020 года она стоит в Московской области на учете в качестве нуждающейся в обеспечении жильем.

Министерство жилищной политики Подмосковья выдало сертификат, рассчитанный на семью из трех человек. По условиям программы, средства можно использовать как на приобретение квартиры или дома, так и на жилое помещение по договору участия в долевом строительстве.

В этом году в Московской области жилищные сертификаты получили уже пять семей, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Напомним, первый этап программы расселения аварийного жилья досрочно завершат в Подмосковье уже в 2024 году. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев.

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Семья Пушкино
22 марта 2024, 15:37
Оборудование котельной в Дедовске обновят в 2024 году
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Котельную № 5 в Дедовске модернизируют к декабрю 2024 года. Там заменят три устаревших котла на новые отечественного производства.

Несмотря на то, что этот отопительный сезон прошел спокойно, оборудование котельной уже морально и физически устарело. Она работает уже 52 года и снабжает теплом 16 жилых домов и городской детский сад.

«Новое оборудование позволит не только повысить качество теплоснабжения для более чем 1,5 тысячи жителей Дедовска, но и выйти на безубыточный уровень содержания. До настоящего же момента убытки из-за изношенности оборудования в котельной № 5 города Дедовск составляют более четырех миллионов рублей в год», - рассказала глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

Рабочие уже начали установку первого из новых котлов. Все они будут работать полностью в автоматическом режиме с учетом температуры наружного воздуха, исключая человеческий фактор.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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ЖКХ Истра Отопление
22 марта 2024, 15:33
Минэкологии Подмосковья наградили за проект школы по утилизации электроники
Фото Минэкологии
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Министерство природных ресурсов и экологии России подвело итоги реализации федеральной программы «Школа утилизации: электроника» за 2023 год. Подмосковье получило награду за исполнение установленных экологических регламентов обращения с отходами в медицинских учреждениях.

Также награду присудили Минэкологии области. Ведомство признали лидером по экологическому просвещению и формированию системы раздельного сбора отходов в регионе.

По словам министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова, получить эту награду - почетно, «Много сил нашим ведомством направлено на популяризацию у наших жителей экологических основ. Хочу отметить, что это не простой путь, однако постепенно, шаг за шагом, получилось выработать стратегию работы в этом направлении, и сейчас мы можем наблюдать, что сами граждане стали более заинтересованными в раздельном сборе отходов», - заявил Фирсов.

Программа «Школа утилизации: электроника» сформировала тренд на экологичность у жителей, а система сбора и переработки электронного и электрического оборудования успешно работает по всему региону. Ежегодно в программе принимают участие более шести тысяч учреждений самых разных сфер деятельности.

Напомним, что на бесплатную утилизацию принимается старая советская техника, сломанные компьютеры, электронные приборы и гаджеты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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Награды Минэкологии Подмосковья Экология

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