Надежность электроснабжения в Чехове повысят к сентябрю

Представители компаний «Россети» и «Мособлэнерго» рассказали о строительстве новых объектов в муниципалитете на оперативном совещании. Доклады заслушал глава городского округа Чехов Михаил Собакин. Так, для повышения надежности электроснабжения в деревне Васькино построили модульную подстанцию. Она обеспечивает свыше 2,5 тысяч человек.

«Данная подстанция построена для того, чтобы разгрузить подстанцию Ерино, откуда питались все потребители Васькино, Мелихово и окружающих СНТ. Чтобы в зимний период оно не проседало при повышении нагрузки потребителями, когда они включают отопление при низких температурах, построена эта подстанция», - рассказал главный инженер филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Южные электрические сети» Александр Сомов.

Помимо этого, «Россети» планируют выполнить еще 155 мероприятий по улучшению качества электроснабжения округа, в том числе замену кабелей и строительство новых распределительных пунктов. «Мособлэнерго» капитально отремонтирует пять километров кабельных линий, заменит 11 трансформаторов для 120 участков. Все работы компании обещают завершить до конца года.

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Представители компаний «Россети» и «Мособлэнерго» рассказали о строительстве новых объектов в муниципалитете на оперативном совещании. Доклады заслушал глава городского округа Чехов Михаил Собакин. Так, для повышения надежности электроснабжения в деревне Васькино построили модульную подстанцию. Она обеспечивает свыше 2,5 тысяч человек.

«Данная подстанция построена для того, чтобы разгрузить подстанцию Ерино, откуда питались все потребители Васькино, Мелихово и окружающих СНТ. Чтобы в зимний период оно не проседало при повышении нагрузки потребителями, когда они включают отопление при низких температурах, построена эта подстанция», - рассказал главный инженер филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Южные электрические сети» Александр Сомов.

Помимо этого, «Россети» планируют выполнить еще 155 мероприятий по улучшению качества электроснабжения округа, в том числе замену кабелей и строительство новых распределительных пунктов. «Мособлэнерго» капитально отремонтирует пять километров кабельных линий, заменит 11 трансформаторов для 120 участков. Все работы компании обещают завершить до конца года.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».