Надежность электроснабжения повысили в 26 округах Подмосковья в этом году
Министерство энергетики Подмосковья проводит программу повышения надежности электроснабжения. В ведомстве уточнили, что работы, запланированные на 2023 год, полностью выполнили. Так, энергетики повысили надежность электроснабжения в 26 округах Московской области.
В этом году энергетики построили 30 трансформаторных подстанций, реконструировали более 70 километров кабельных и воздушных линий электропередачи, а также заменили 567 опор и 81 километр провода.
Министр энергетики Московской области Александр Самарин заявил, что программу повышения надежности электроснабжения потребителей проводят третий год подряд. За это время качество электроснабжения в регионе удалось повысить примерно на 20%.
Работы проводят в тех районах, где было зарегистрировано наибольшее количество обращений от потребителей.
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