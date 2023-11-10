Надежность электроснабжения повысили в 26 округах Подмосковья в этом году

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В этом году энергетики построили 30 трансформаторных подстанций, реконструировали более 70 километров кабельных и воздушных линий электропередачи, а также заменили 567 опор и 81 километр провода.

Министр энергетики Московской области Александр Самарин заявил, что программу повышения надежности электроснабжения потребителей проводят третий год подряд. За это время качество электроснабжения в регионе удалось повысить примерно на 20%.

Работы проводят в тех районах, где было зарегистрировано наибольшее количество обращений от потребителей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о планах по модернизации системы ЖКХ в Московской области.

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