Надежность электроснабжения повысили в 2 округах Подмосковья осенью

Заседание Политсовета местного отделения «Единой России» под председательством главы муниципалитета Сергея Никитенко состоялось в Серпухове. Еще 10 депутатов приняли в ряды партии. На встрече обсудили федеральный проект «Новая школа», капремонт образовательных учреждений и многое другое.

На заседании обсудили реализацию Федерального партийного проекта «Новая школа». Он призван улучшить качество образования, его доступность, создать равные возможности для детей в любом регионе проживания. В рамках проекта в Серпухове для детей проводят «Разговоры о важном», «Киноуроки», проходит акция «Родительская приемка». В начале каждой недели в школах поднимают государственный флаг и исполняют гимн.

Отдельное внимание в Серпухове уделяют капитальному ремонту учреждений образования. Сразу пять школ обновят по президентской программе в этом году: № 1, № 2, № 6, № 9, № 17.

Еще один важный проект «Парта Героя» реализуют в муниципалитете. Он знакомит учащихся с земляками, которые совершили доблестные поступки. Помимо этого, второй год подряд в школах Серпухова проводят конкурс «Вклад в будущее». Он помогает образовательным заведениям получить финансирование на приобретение учебного оборудования.

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