31 января 2024, 12:38

Надежность электроснабжения повысили на Клементьевской улице в Сергиевом Посаде

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Работники «Мособлэнерго» повысили надежность электроснабжения потребителей в Сергиевом Посаде. Работы провели на улице Клементьевской. Представители компании заменили трансформатор в подстанции ТП-20, прослуживший почти 40 лет.

Проведенные работы позволили улучшить подачу электроэнергии для нескольких тысяч потребителей и социально важных объектов Сергиева Посада, в том числе Успенского храма, общежития лакокрасочного завода, газорегуляторного пункта и станции катодной защиты.

Напомним, всего в 2023 году в округе капитально отремонтировали два километра кабельно-воздушных линий, заменили электрооборудование в 23 трансформаторных подстанциях, а также расчистили от древесно-кустарниковой растительности 11 гектаров вдоль ЛЭП.

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Электричество Сергиев Посад
31 января 2024, 12:34
Свыше 500 школьников из Солнечногорска посетили занятия по профориентации в январе
Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск
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Солнечногорские школьники проходят занятия по профориентации в рамках проекта Росмолодежи «Мой старт». С начала года их смогли посетить более 500 ребят.

Создатели проекта «Мой старт» общаются со школьниками, собирают информацию о трудностях, с которыми ребята сталкиваются при выборе профессии, и проводят индивидуальные консультации.

«С 1 марта в рамках проекта „Мой старт“ в школах округа планируется проведение профориентационных суббот, а в период весенних каникул - с 25 по 30 марта пройдет традиционный интенсив по профориентации», - рассказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Записаться на индивидуальную консультацию по профориентации для школьников и молодежи, а также для родителей и опекунов можно по телефону: 8 (968) 793-63-96.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что образовательный комплекс в Павшинской пойме откроют к 1 сентября.

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Солнечногорск Школьники
31 января 2024, 12:21
Минтранс Подмосковья напомнил водителям грузовиков порядок действий при ДТП
Минтранс Подмосковья
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Водители грузовых транспортных средств должны проявлять особую осторожность на дороге, поскольку ДТП с их участием могут привести к серьезным травмам. Поэтому необходимо соблюдать не только ПДД, но и режим отдыха, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

В случае ДТП, в первую очередь необходимо включить аварийную сигнализацию и покинуть кабину. Водителю следует уйти за ограждение или удалиться от грузовика, после чего следует незамедлительно вызвать экстренную службу по номеру 112 и сообщить о произошедшем инциденте. Они отправят на место сотрудников Госавтоинспекции, которые обеспечат безопасность или примут меры в зависимости от конкретной ситуации.

Кроме того, важно установить знак аварийной остановки. Не рекомендуется проводить любые технические работы или пребывать на проезжей до приезда сотрудников Госавтоинспекции.

По возможности следует оценить ситуацию и попытаться добраться до ближайшего места стоянки. Важно также сообщить об инциденте по радио дальнобойщиков, чтобы другие водители были предупреждены о происшествии.

Сотрудники Госавтоинспекции регулярно проверяют соблюдение правил дорожного движения водителями грузовых транспортных средств, а также наличие тахографа - специального устройства для контроля режима труда и отдыха.

«Будьте внимательны на дорогах! Соблюдайте правила, а также режим труда и отдыха, так как его нарушение может повлечь за собой серьёзное ДТП», - подчеркнули в Минтрансе.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о важности соблюдения правил дорожного движения на дорогах во время снегопадов.

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Грузовики ДТП Дороги Водители
31 января 2024, 12:20
Юго-Восточная хорда соединит Варшавское и Симферопольское шоссе в Подмосковье в 2024 году
Главгосстройнадзор МО
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Строительство основного хода Юго-Восточной хорды от МКАД до Варшавского шоссе проверили в Подмосковье. Готовность объекта составила 45%.

Главгосстройнадзор Московской области сообщил, что строительство Юго-Восточной хорды проводится в три этапа. Работы идут одновременно на всех участках. Движение по новой автомагистрали откроют в третьем квартале 2024 года.

В рамках третьего этапа построят участок основного хода от эстакадного съезда с МКАД в сторону Московской области до развязки с трассой М-2 «Крым». Возведут мост по основному ходу на пересечении с рекой Битца. Сделают подъезд к кладбищу в поселке Битца, подземный пешеходный переход под Курской железной дорогой и надземный переход в районе ЖК «Южная Битца», а также несколько новых дорог в поселке.

Сейчас рабочие закончили работы по устройству основания и первого слоя асфальта улично-дорожной сети. Приступили к монтажу подземного пешеходного перехода под железной дорогой, монтируют металлические элементы надземного перехода.

Долгожданная Южно-Лыткаринская автодорога (ЮЛА) протянется через пять городских округов Подмосковья. Завершить строительство планируют к концу 2024 года, сказал губернатор Андрей Воробьев.

Строительство Дороги
31 января 2024, 12:15
Дорожные ямы устранили еще в 4 округах Подмосковья
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Дорожные службы продолжают ямочный ремонт в Московской области. Неровности дорожного полотна устранили еще в четырех округах, сообщили в региональном Минтрансе.

Работы провели в Пушкино на Старом Ярославском шоссе, в Ивантеевке на улице Новоселки Слободка, в Верее на улице Ленинской, в Балашихе на Косинском шоссе, а также в Щелкове на улице Фабричной.

В ведомстве отметили, что ямы и прочие дефекты дорог представляют угрозу для участников движения - они повышают риск возникновения аварий, связанных с выездом на встречную полосу. Чтобы предотвратить аварии, специалисты регулярно обследуют дороги и, в случае выявления ненормативного состояния, проводят ямочный ремонт покрытия.

Отчет о проделанной работе заносят в систему контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры.

Долгожданная Южно-Лыткаринская автодорога (ЮЛА) протянется через пять городских округов Подмосковья. Завершить строительство планируют к концу 2024 года, сказал губернатор Андрей Воробьев.

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Дороги

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