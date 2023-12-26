Надежность электроснабжения повысили для 3 тысяч жителей Солнечногорска
Компания «Россети Московский регион» проводит мероприятия, направленные на повышение надежности электроснабжения. На этот раз работы провели в Солнечногорске. Это позволило повысить надежность энергоснабжения более чем для трех тысяч жителей округа.
Всего к началу осенне-зимнего сезона в округе модернизировали 34 трансформаторные подстанции, проложили более четырех километров кабельных линий, заменили более 20 километров голого провода и провели другие необходимые работы.
«Обеспечение жителей региона качественным бесперебойным электроснабжением - наша ключевая задача. Для этого с 2021 года на территории Подмосковья мы реализуем программу повышения надежности электроснабжения», - заявил министр энергетики Подмосковья Александр Самарин.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о модернизации системы ЖКХ в Московской области. Он подчеркнул, что на проведение работ выделят 320 миллиардов рублей.
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