Надежда Бабкина выступит на фестивале «Славянское подворье» в Подольске

Организаторы запустили для гостей фестиваля бесплатные автобусы из микрорайонов Климовск, Кузнечики, Силикатная, а также со станции МЦД-2 Подольск. Транспорт будет курировать до 21:00.

Девять интерактивных зон расположили на «Славянском подворье». Гости фестиваля смогут прогуляться по улицам Славянской, Трапезной и Крестьянской, принять участие в мастер-классах и в площадке «играй-город», приобрести товары на ярмарках и в маркете «Бочка», заняться крестьянским хозяйством.

Порядка 30 творческих коллективов из 18 округа Подмосковья и городского округа примут участие в фестивале. Конкурсная программа начнется в 11:00. Солисты Московского областного театра «Русский балет» выступят в 14:15. Через 15 минут на сцену выйдет Казачий хор. Кулачные бои начнутся в три часа дня.

Организаторы пригласили звезд российской эстрады. Миа Бойка поздравит гостей фестиваля в 18:30, а Надежда Бабкина и вокальный ансамбль «Русская песня» завершат программу в 19:10.

Госавтоинспекторы, волонтеры и порядка 100 сотрудников полиции будут следить за безопасностью на «Славянском подворье». Пешеходный мост к деревне Лемешево временно огородят для безопасности жителей.

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