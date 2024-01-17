17 января 2024, 13:06

Начинающие и известные писатели провели встречу в литературной студии в Пушкино

Ольга Шеметова
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Итоги работы литературной студии «Это фантастика!» подвели в центральной библиотеке города Пушкино. Ее открыла в прошлом году художница и писатель-фантаст, финалист литературной премии «Электронная буква» Ирина Кикина.

На сегодняшний день клуб любителей фантастики стал достаточно популярным и его посещают более десяти человек. Среди них есть как начинающие авторы, так и профессионалы. На встречах они обсуждают тексты, развивают навыки редактуры и делятся опытом.

«Наша студия открылась недавно, и уже объединила вокруг себя множество увлеченных жанром фэнтези людей - от студентов до пенсионеров. Они выносят на обсуждение свои тексты, приобретают навыки выстраивания композиции и редактуры», - рассказала Ирина Кикина.

Она подчеркнула, что полезной практикой является чтение в слух своих произведений. Авторы раскрепощаются и привыкают спокойно реагировать на замечания. Кроме того, коллеги дают советы по поводу дальнейшей работы над текстами.

«Я пишу фэнтэзи, современные любовные романы и молодежную прозу. Профессионально публикуюсь с 2016 года, когда выиграла большой литературный конкурс, и мои книги стали выходить в издательстве „АСТ“. Также мои произведения широко представлены в интернете. Несмотря на то, что я известный сетевой автор, люблю встречи оффлайн и общение глаза в глаза. Это дает сильный эмоциональный заряд, а темы творческих заданий зачастую полноценно вставляются в мои новые романы, удачно вписываясь в их канву», - поделилась Дарья Сорокина.

Ведущий библиотекарь читального зала Алена Епанова отметила, что организатор студии «Это фантастика!» Ирина Кикина собрала в Пушкинской центральной библиотеке потрясающую команду творческих людей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна афиша мероприятий, которые проводятся на территории региона. Список обновляется ежедневно.

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Пушкино Писатели
17 января 2024, 13:34
Андрей Воробьев: еще 100 квартир в аварийных домах Солнечногорска расселят к июню
Пресс-служба губернатора Московской области
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Расселение аварийных домов в Центральном микрорайоне Солнечногорска завершат летом этого года. В новые квартиры уже переехали жители 87 квартир, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, из всех квартир в 17 аварийных домах новое жилье получили лишь 87 семей. Оставшиеся 100 помещений расселят к июню этого года. Так, 108 человек переедут в микрорайон Рекинцо-2, а для 163-х закупят квартиры на вторичном рынке и у застройщика.

«Завершить расселение планируем в июне этого года. А пока наша задача - обеспечить стабильное электроснабжение в домах этого микрорайона», - сказал губернатор.

Ранее Андрей Воробьев заявил, что жителей аварийных домов в поселке Южном расселят из-за проблем с отоплением. Там из-за коммунальной аварии возникли сложности с подачей тепла.

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Солнечногорск Андрей Воробьев
17 января 2024, 13:19
Встреча по вопросам пожарной безопасности прошла в Солнечногорске
Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск
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Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций состоялось в администрации Солнечногорска состоялось. Главной темой стало подведение итогов за 2023 год и обсуждение будущих мероприятий по предупреждению пожаров.

Присутствующие обсудили сложившуюся обстановку с пожарами в 2023 году. С докладом выступил начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Дмитрий Нилов.

«За 2023 год произошел 531 пожар. Основная часть из них затронула жилой сектор и частные дома. В целях повышения защиты населения в округе необходимо проводить профилактические мероприятия, в числе которых отработка действий в случае возникновения пожаров на объектах строительного комплекса, разъяснительные беседы среди населения на предмет проведения более тщательной ревизии электрического оборудования и электропроводки, а также привлечение к рейдам по местам проживания многодетных и малообеспеченных семьей добровольных формирований» , - отметил Дмитрий Нилов.

На территории городского округа Солнечногорск с 1 января 2024 года зарегистрировано 35 пожаров, в которых погибли два человека и трое пострадали.

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Пожары Солнечногорск
17 января 2024, 13:18
Мария Снегурова из Солнечногорска стала лауреатом всероссийского музыкального конкурса в Санкт-Петербурге
Unsplash
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Воспитанница Солнечногорской детской школы искусств Мария Снегурова стала лауреатом I степени на открытом всероссийском конкурсе-форуме музыкального творчества «Кларини XXI века». Ее отметили в номинации «Авторская музыкально-компьютерная композиция или аранжировка».

К участию в конкурсе Марию подготовили преподаватели Солнечногорской детской школы искусств Галина Кадина и Елена Климова.

«Солнечногорская детская школа искусств - кузница талантов городского округа. Ее воспитанники регулярно получают признание на международных и всероссийских конкурсах и фестивалях, демонстрируя высокий уровень исполнительского мастерства. Спасибо высококвалифицированному преподавательскому составу, в числе которых есть заслуженные работники культуры Российской Федерации и Московской области», - отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Участие в музыкальном конкурсе приняли более 150 исполнителей. Он проводится для поддержки одаренных юных музыкантов, популяризации классической музыки и развития инновационных электронных музыкальных технологий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новых школах и детских садах в регионе.

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Дети Солнечногорск Музыка
17 января 2024, 13:16
Аварийным бригадам в Солнечногорске доставили 60 порций горячего обеда
Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск
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Комплексные обеды подготовили для специалистов коммунальных служб, задействованных в устранении аварий на сетях в Солнечногорске. Повара ресторана «Монпасье» приготовили для них 60 порций.

Горячие обеды доставили аварийным бригадам «Газпром теплоэнерго». В меню был куриный суп с лапшой, гречка с котлетой и капустный салат. Доставку обедов для специалистов коммунальных служб продолжат.

«Сегодня в округе сложилась достаточно непростая ситуация в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Все видят, насколько активно работают бригады по восстановлению отопления. Работа у них идет в круглосуточном режиме», - отметила учредитель ресторана «Монпансье» в Солнечногорске Наталья Нестерова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что котельную «ГЭМЗ» модернизируют в Солнечногорске до 2026 года.

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Солнечногорск Коммунальные аварии

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