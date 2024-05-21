«Кузьминский» начинался со старого коровника, на территории которого содержались всего 300 голов скота. Со временем он прошел модернизацию и расширение.

«Коровы здесь находятся круглый год - в тепле и сытости. Для качественного и вкусного сыра, который производят из их молока, это важно», - подчеркнул губернатор.

О животных председатель кооператива Олег Хахунов заботится лично, как и его семья. Он является строителем, мама - ветеринаром, а брат - инженером.

Само хозяйство Олег Владимирович унаследовал от отца, который возглавлял «Кузьминский» с 2000-х годов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».