26 июля 2024, 09:15

Начало сбора урожая отпраздновали в Серебряных Прудах

Телеканал «360»
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Уборочная кампания в Серебряных Прудах началась с праздника. Этой осенью аграриям предстоит убрать урожай на 48 тысячах гектаров.

В Серебряных Прудах 11 крупных сельхозпроизводителей и более 30 фермерских хозяйств. Убрать предстоит 48 тысяч гектаров. Большая часть - это зерновые и зернобобовые, а еще овощи, масличные культуры и корма для животных. Стоит отметить, что в этом году в городском округе в оборот будет введено порядка 700 гектаров земли. Часть из них сейчас готовят под озимые культуры, часть - засеют весной.

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В Серебряных Прудах дали старт уборочной кампании. По старой русской традиции первый сноп украсили лентами, а гостей праздника угостили караваем. В прошлом году сельхозпроизводители округа установили рекорд - намолотили 137 тысяч тонн зерновых, зернобобовых и масличных культур. В этом году аграрии готовятся к новым рекордами. По традиции первыми убирают озимые, потом яровые и овощи.

«В принципе все сельхозпроизводители сеяли озимые культуры. Сейчас идет уборка. Поле, на котором мы сейчас присутствуем, дало очень хороший результат: порядка 60 центнеров с гектара. Это очень высокий результат», - рассказал глава городского округа Серебряные Пруды Олег Павлихин.

Сельское хозяйство Серебряные пруды
26 июля 2024, 09:44
Поля вокруг деревни Хотилово обработали от борщевика
Телеканал «360»
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Бригада специалистов обработала от борщевика Сосновского поля на въезде в деревню Хотилово Можайского округа. Всего в этом году эти работы охватят более четырех тысяч гектаров.

Когда средство всасывается растением с поверхности листа, оно проникает в корневую систему и поражает ее. В итоге - растение погибает и засыхает. Именно из-за принципа действия при обработке борщевика так важны погода и время суток: в жаркие дни увеличивается испарение с поверхности листа, и химиката всасывается меньше, чем могло бы. В дожди - его смывает водой. Все эти нюансы специалисты учитывают в своей работе.

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Бригада по борьбе с борщевиком Сосновского выезжает на обработку в полной готовности: в защитной одежде и с ранцами-распылителями, в которых - специальный химический состав. Такое ручное распыление применяется в местах со сложным рельефом: там, куда не доберется техника.

«Мы работаем уже более девяти лет и накопили большой опыт. Используем в своей работе средства исключительно российского производства компании „Август“, все они сертифицированы и разрешены к применению на территории Российской Федерации. Средство состоит из девяти основных компонентов, а десятое - это адъювант, который увеличивает площадь всасывания раствора на растении», - рассказал заместитель генерального директора компании «Юнити » Игорь Барабан.

Сельское хозяйство Можайск
26 июля 2024, 09:37
Автобусные остановки отремонтировали в 10 округах Подмосковья
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Специалисты «Мосавтодора» привели в порядок поврежденные павильоны на автобусных остановках в Подмосковье. Работу выполнили на 10 региональных дорогах.

В Минтрансе Подмосковья сообщили, что обследование автобусных остановок проводится регулярно. Объекты, которые нуждаются в ремонте, ставят в план работ.

На этой неделе дорожники отремонтировали павильоны на улице Ленина и Букинском шоссе в Лобне, улице Московской во Фрязине, на Совхозной улице и Осташковском шоссе в деревне Пирогово, и в других местах региона.

Качество проведенного ремонта контролируют с помощью автоматизированной системы в области дорожной инфраструктуры СКПДИ.

Ранее стало известно, что одну из дорог в Истре достроят раньше срока - уже в декабре. Она протянется от Павловской Слободы до М-9. Трасса важна не только этому населенному пункту, но и ученикам нового технолицея, подчеркнул губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

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Дороги
26 июля 2024, 09:27
Более 300 карпов выпустили в пруд парка Фабричный в Реутове
Телеканал «360»
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Более семи лет карпы кои радовали посетителей центрального парка Реутова. В этот раз у них пополнение — в Фабричный пруд выпустили еще 300 этих красивых рыбок.

В пруд Фабричного парка выпустили маленьких карпов - не более шести сантиметров в длину. Они будут расти и превратятся в красивых золотистых карпов. Эти рыбы неприхотливы и будут радовать жителей Реутова много лет.

\"Хочется, чтобы в нашем парке плавали красивые рыбы. Это японские карпы Кои, которые живут очень долго. Дети и взрослые будут любоваться ими в нашем пруду\", - рассказал директор парка аттракционов Владимир Четвергов.

Любителям рыбалки на Фабричном пруду напомнили, что если на крючок попадется золотая рыбка - ее нужно отпустить назад в воду. Тогда уже на следующий год посетители парка смогут наблюдать за красивыми крупными карпами.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Любителям рыбалки на Фабричном пруду напомнили, что если на крючок попадется золотая рыбка - ее нужно отпустить назад в воду. Тогда уже на следующий год посетители парка смогут наблюдать за красивыми крупными карпами.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

В пруд Фабричного парка выпустили маленьких карпов - не более шести сантиметров в длину. Они будут расти и превратятся в красивых золотистых карпов. Эти рыбы неприхотливы и будут радовать жителей Реутова много лет.

«Хочется, чтобы в нашем парке плавали красивые рыбы. Это японские карпы Кои, которые живут очень долго. Дети и взрослые будут любоваться ими в нашем пруду», - рассказал директор парка аттракционов Владимир Четвергов.

Реутов Парки
25 июля 2024, 23:55
Читальный зал под открытым небом организовали в парке Толстого в Химках
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Открытый читальный зал на свежем воздухе организовали в парке Толстого в Химках. Более 200 человек уже успели посетить летнюю читальню.

Жители и гости городского округа читают книги на свежем воздухе и участвуют в тематических мастер-классах, программах, подвижных играх, обсуждают произведения с единомышленниками. Здесь участники разных возрастов: дети 6-13 лет и взрослые 25-65 лет.

Изучить ассортимент такой библиотеки, а также пожертвовать для чтецов книги можно по будням. Развлекательную программу здесь проводят по пятницам с 12:00 до 16:00.

Свыше 70 человек пришли на открытие читального зала в парке Толстого. Химчане ладошками нарисовали памятные рисунки, сделали своими руками открытки и браслеты-ромашки.

Ранее зону буккроссинга оборудовали в парке «Дубки». Здесь жители городского округа могут взять книгу и провести время наедине с ней прямо в парке. Такое увлечение объединяет химчан-любителей чтения.

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Химки Парки

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