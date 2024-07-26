Начало сбора урожая отпраздновали в Серебряных Прудах

В Серебряных Прудах 11 крупных сельхозпроизводителей и более 30 фермерских хозяйств. Убрать предстоит 48 тысяч гектаров. Большая часть - это зерновые и зернобобовые, а еще овощи, масличные культуры и корма для животных. Стоит отметить, что в этом году в городском округе в оборот будет введено порядка 700 гектаров земли. Часть из них сейчас готовят под озимые культуры, часть - засеют весной.

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В Серебряных Прудах дали старт уборочной кампании. По старой русской традиции первый сноп украсили лентами, а гостей праздника угостили караваем. В прошлом году сельхозпроизводители округа установили рекорд - намолотили 137 тысяч тонн зерновых, зернобобовых и масличных культур. В этом году аграрии готовятся к новым рекордами. По традиции первыми убирают озимые, потом яровые и овощи.

«В принципе все сельхозпроизводители сеяли озимые культуры. Сейчас идет уборка. Поле, на котором мы сейчас присутствуем, дало очень хороший результат: порядка 60 центнеров с гектара. Это очень высокий результат», - рассказал глава городского округа Серебряные Пруды Олег Павлихин.