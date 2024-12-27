27 декабря 2024, 21:06

Начальник управления ЖКХ Балашихи проверила качество уборки снега на крышах

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Повторная встреча начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Балашихи Юлии Симоновой с жителями прошла в микрорайоне Центральная объединенная военная база МВД РФ. Она проинспектировала качество очистки от снега крыш домов и козырьков подъездов.

По итогам прошлой встречи дворники убрали снег перед домами № 4 и № 6. Специалисты также частично очистили крыши.

Во время повторной встречи местные жители обратили внимание начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Балашихи Юлии Симоновой на необходимость устранения наледи с козырьков подъездов и более тщательной уборки кровель. Также во время обхода представители администрации напомнили управляющей организации регламент проведения уборки в снегопады.

«Приоритет уборки необходимо отдавать входным группам, пешеходным дорожкам и тротуарам. Дворники с пяти-шести часов утра должны убирать территории», - подчеркнула Юлия Смирнова.

Она дала поручение управляющей организации привести в порядок крыши домов и козырьки подъездов. Контроль за его исполнением начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Балашихи взяла на личный контроль.

Балашиха
27 декабря 2024, 21:20
Урок по истории футбольного клуба ЦСКА прошел в школе № 26 Балашихи
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«Урок ЦСКА» организовали в школе № 26 в микрорайоне Авиаторов городского округа Балашиха. Учащихся наградили сувенирами с символикой армейского клуба за правильные ответы на вопросы по футбольной тематике. Ребята получили шарфы, бейсболки, тетради и браслеты.

Занятие посетил начальник управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации Балашихи Никита Тарасевич. Руководитель отдела по школьным, студенческим и социальным проектам профессионального футбольного клуба ЦСКА Егор Крутелев рассказал собравшимся об истории возникновения знаменитого армейского клуба, лучших игроках команды и о самых ярких достижениях.

Как рассказал Егор Крутелев, Балашиха стала первым городом Московской области, где провели классный час по истории отечественного клуба и героях футбола.

«Благодаря таким занятиям школьники могут заинтересоваться спортом № 1. К тому же, это и сохранение исторической преемственности, потому что мы рассказываем о футболе в разрезе знаковых исторических событий, которые происходили в нашей стране и неразрывно связанных с историей клуба», - отметил он.

Отметим, что «Урок ЦСКА» - это социальная программа, ее запустили для популяризации российского профессионального футбольного клуба, занятий футболом, физической культурой и спортом. В рамках проекта для школьников организуют классные часы по истории красно-синих, проводят мастер-классы с игроками. Ребята могут посещать домашние матчи клуба и экскурсионные туры по домашнему стадиону команды «ВЭБ Арене».

Спортсмены Футбол Балашиха
27 декабря 2024, 20:20
Депутат из Балашихи Геннадий Попов подарил юному жителю округа лего
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Председатель Совета депутатов Балашихи Геннадий Попов исполнил мечту девятилетнего Михаила Гаврилова в рамках акции «Елка желаний». Ученик третьего класса школы «Полянка» в своем письме попросил подарить ему на Новый год лего «Титаник».

«Елку желаний» инициировал президент Российской Федерации Владимир Путин в рамках Всероссийского онлайн-марафона «Мы вместе». Акцию проводят уже в седьмой раз, в ней традиционно участвует глава государства и члены правительства.

«Не первый год в нашем городе проходит акция „Елка желаний“. И вот сегодня я с удовольствием принял участие и исполнил мечту Михаила», - отметил председатель Совета депутатов Балашихи Геннадий Попов.

Такие мероприятия становятся важной частью новогодних традиций. Проект дарит радость и надежду детям, нуждающимся в поддержке и внимании.

Депутаты Балашиха Новый год
27 декабря 2024, 19:59
Медсестра из Одинцова получила квартиру по программе «Социальная ипотека»
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Благодаря программе «Социальная ипотека» медсестра Татьяна Гаврилова сможет переехать из общежития в собственную квартиру. Специалист больше 20 лет отдала профессии, она трудится в Одинцовской областной больнице.

Татьяна рассказала, что в юности мечтала стать учительницей, но судьба распорядилась иначе: она поступила в медицинское училище и с тех пор посвятила себя медицине.

«Моя жизнь полностью связана с этой профессией. Я не представляю себя в другой сфере. Осознание того, что ты помогаешь людям, участвуешь в их выздоровлении, придает сил и вдохновения. Когда пациенты выписываются, благодарят - это самая большая награда», - поделилась медсестра.

Долгое время семья Гавриловых жила в общежитии. Дети росли, а проблема жилищных условий становилась все более острой. Узнав о программе «Социальная ипотека» из корпоративного чата, Татьяна начала собирать документы.

«Я подала документы без особых ожиданий - получится или нет. И у меня все получилось! Наш дом пока еще строится, но это будет современный и комфортный жилой комплекс. Нам понравились высотные здания и планировки квартир. Мы выбрали двухкомнатную квартиру с планировкой „распашонка“ - она просторная и светлая», - рассказала Татьяна.

Программа «Социальная ипотека» действует в Подмосковье с 2016 года по инициативе губернатора Андрея Воробьева. Она дает возможность приобрести жилье на льготных условиях для представителей социально значимых профессий: медиков, учителей, молодых ученых, специалистов оборонно-промышленного комплекса и тренеров.

Одинцово Социальная ипотека
27 декабря 2024, 19:44
Глава Богородского округа поздравил спасателей с профессиональным праздником
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Ежегодно 27 декабря свой профессиональный праздник отмечают российские спасатели. Глава Богородского округа Игорь Сухин поздравил с этим событием сотрудников Ногинского ордена Жукова спасательного центра Министерства чрезвычайных ситуаций.

По словам главы муниципалитета, Ногинский спасательный центр Министерства чрезвычайных ситуаций - гордость, уверенность и надежное плечо округа.

«Жители Богородского округа знают, что всегда могут рассчитывать на высокий профессионализм и готовность наших спасателей прийти на помощь в любой момент», - добавил он.

Уходящий год для сотрудников Министерства чрезвычайных ситуаций выдался непростым. Длительные и крайне сложные командировки по разминированию новых территорий, доставка гуманитарных грузов нашим бойцам - все это очень важная и опасная работа, с которой спасатели справились достойно. Специалистов, которые служат людям и Отечеству, поблагодарили за их труд.

Спасатели МЧС РФ Богородский

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