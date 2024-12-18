Наборы канцелярии и игрушки передадут юным пациентам больниц в Химках

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Всероссийская акция «Коробка храбрости» помогает детям, которые столкнулись с трудностями во время лечения, преодолеть тяжелый период легче.

«Очень трепетно наши школьники собирали наборы для творчества, чтобы подарить ребятам, проходящим длительное лечение в больницах, хорошее настроение», - поделился муниципальный депутат, директор школы «Флагман» Евгений Иноземцев.

Неравнодушные жители Химок и волонтеры собирают книги, игрушки, наборы для творчества и другие предметы, которые помогут отвлечься от лечения и пройти весь процесс в более позитивной атмосфере.

Стать участником благотворительного проекта может каждый, ддля этого необходимо обратиться в пункт сбора помощи по адресу: проспект Мельникова, дом 12, офис 1. Прием осуществляется по будням с 9.00 до 18.00.