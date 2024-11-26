Наборы канцелярии и игрушки передадут юным пациентам больниц в Домодедове
Жители Домодедова присоединились к акции «Коробка храбрости». Они принесли игрушки и наборы для творчества, которые передадут детям в больницах и хосписах.
Акцию для детей на длительном лечении инициировали сторонники партии «Единая Россия» в Домодедове. В общественной приемной собрались те, кто готов протянуть руку помощи маленьким пациентам.
«Наши женщины с большой любовью, с большим сердцем отозвались, быстро собрали все, что пригодится детишкам: книжечки, раскраски, носочки, машинки, куколки», - сказала председатель совета ветеранов микрорайона Востряково Татьяна Курдюмова.
Всю собранную помощь передадут в детские отделения Домодедовской больницы, а также хоспис.
Помимо «Коробки храбрости», активисты плетут маскировочные сети и собирают гуманитарную помощь для бойцов в зоне СВО.
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