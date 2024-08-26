Набор в ряды коммунальных служб объявили в Подмосковье

Температурные испытания на магистральных тепловых сетях начались в Химках. Работы проведут до 28 августа. Это позволит проверить готовность оборудования к пикам холодов.

Специалисты теплоснабжающей компании «Мосэнерго» проверят готовность отопительного оборудования нести повышенную нагрузку в пики холодов. Благодаря такой системе работы можно заранее выявить дефектные участки и провести необходимые ремонты до наступления осенне-зимнего периода.

«Температурные испытания - это своеобразный стресс-тест для системы теплоснабжения, имитирующий ее работу в период максимальных холодов. Температура теплоносителя в магистральных сетях поднимается до 130 градусов - зимой это происходит при понижении температуры наружного воздуха ниже минус 17 градусов», - отметил главный инженер химкинского филиала «Мосэнерго» Рамиль Жамалов.

Отметим, что во время температурных испытаний на теплосетях возможны утечки. Поэтому теплоснабжающая компания просит жителей быть осторожными и не приближаться к местам парения, а также не заходить за ограждения.

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